العراق وسوريا والرئيس ترامب

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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الأربعاء 12-04-2017 07:41 صباحا مسار عبد المحسن راضي

عندما عاد رئيسُ الحكومة الحالية من لقائهِ الأخير مع الرئيس الأمريكي، بحلقت وسائلُ الإعلام طويلاً في القرار العراقي الأمريكي المشترك،حول تصفية الحشد المرتبط بإيران، والتي تمّ تخفيفُها فيما بعد على لِسان الحكومة الحالية الى "تسوية" .. ربّما قد تحصل أو لا تحصل.

طهران كانت قد استعدت قبل شهور، بدعوة بعض رؤساء الفصائل الحشدية التي تسيرُ على سكّة ولاية الفقيه، لتُرعب أمريكا والعراق مما بانتظارهِما في حالة امتلاك تلك الفصائل لشرعية الكرسي السياسي. كلّ ما فعلتهُ طهران هو استنساخُ تجربة الحرس الثوري الإيراني الذي أصبح ضمن جسد المؤسسات الإيرانية في الثمانينيات من القرن الماضي، لكنهُ في نفس الوقت لا يخضعُ لسُلطتها، بل بحسب ما ذكرهُ باحثون، كان هو من أعطى ولاية الفقية للمرشد الإيراني الحالي الذي حصل على درجة " آية الله" بعد التنسيق معه ليستحق المنصب الأعلى في إيران. طهران تُحضّرُ عرضاً للرئيس ترامب.. أن ينجح في العراق حيثُ فشل الرئيسان أوباما وبوش قبله، فربّما مازالت ذاكرةُ البعض طرية، حينما حمل السفير السويسري- القائم بالأعمال الأمريكية في 2003، بعد غزو العراق تحديداً، سلّة شهية من العروض الإيرانية لواشنطن، مفادُها أعطونا النفوذ في الشرق الأوسط ، وسنضمنُ لكم حكومة علمانية ونزع الأسنان العسكرية لحزب الله، وحماس في عزّ ربيعها معها.

إنّ ما تفعلهُ واشنطن في سوريا، سيعودُ أثرهُ على العراق . المشكلة الأكثرُ تعقيداً بأنّ المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، فتح ثغرةً في جدار الضغوطات التي تمطرُ على رأس ترامب.. الحروب، لكن هذا الرئيس المثير للجدل لا يعرفُ بأنّ عرض عضلاته، يعني توقيع مؤسسة الرئاسة والحرس الثوري الإيرانيين على صفقة تحوّل العراق الى أرض الأحلام الإيديولوجية للأخير بكلّ ما تعنيه الكلمة من تطهيرٍ وتغيير لطبيعة مؤسسات الدولة العراقية !! إنّهُ ليس تشاؤماً بل هو واقعٌ أقربُ للعراق من حبل الوريد وخطوات رئيس الحكومة البطيئة بأقدام الصدريين. ما نقترحهُ على العراق الرسمي أن يخلق سُلّماً من قيم الأمن الإستراتيجي ومناقشتهُ مع طهران وواشنطن، وأنّ يُكرّز بتلك القيم رسمياً وإعلامياً، لكن الأهم أن تبدأ واشنطن بالحوار ذو النفس الطويل مع العراق الرسمي، ولتعلم بأنّ سوريا من ضمن أمن العراق القومي بحسب تصوراتنا وليس لعبة، كذلك حالُ علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية. إنّ على الجميع ترك لعبة الطيب والشرير في تقرير أبجديات مصالحنا العُليا. مصالحُنا اسود وابيض لكن علاقاتنا يجب أن تكون بألوان قوس قزح.

Masar1975_(at)_yahoo.com



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