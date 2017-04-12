"مليشيا المولّدات" تسخرُ من تهديد المواطن لها بالحكومة : "عمّي ياحكومة" !؟

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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الأربعاء 12-04-2017 07:39 صباحا العراق اليوم/ بغداد

طبعاً ننوه للقارىء بأنّ المواطنين العراقيين يسخنون قنوات التواصل مع الصحف العراقية مع اقتراب أيام الصيف، والسبب إنّ من يستحقون وصف " مليشيا المولّدات"، يبدؤون برفع أسعار تجهيز الأمبير الواحد من الطاقة الكهربائية.

مثلاً رغم التحسن الوقتي للطاقة في أشهر الربيع، قامت هذه المليشيا برفع السعر الى 15 ألف دينار للأمبير الواحد كتمهيد لرفعها الى ما لايقل عن 20 - 25 ألف دينار في أيام صيف البلاد الطويل. المفارقة الغير لطيفة إنّ هنالك كثيراً من المولّدات هي ملكُ الحكومة التي سعّرت الأمبير بـ 7000 دينار عراقي في حالة تخصيصها حصة من وقود الديزل، أو 9000 آلاف دينار عراقي في حالة عدم تجهيزها بالوقود. طبعاً هذا من أجل تزويد المواطن بخدمة ما يُعرف بـ "الخط الذهبي". مليشيا المولّدات تسخرُ بحسب آراء المواطنين من قدرة الحكومة على ردعهم، حيثُ نقلوا لنا ما زعموا إنّهُ جاء على لِسان احد أفراد تلك المليشيا في قطاع 9 نيسان في بغداد - منطقة " نعيرية بغداد الجديدة " : " عمّي ياحكومة.. هي أكو حكومة" !؟ النائب عن ائتلاف دولة القانون - عدنان الاسدي، وجد أمس الثلاثاء، إنّ على " مجلس الوزراء إعادة النظر بخصخصة قطاع الكهرباء، وإيقاف مشروع الجباية للمستثمر". الحجة التي استند أليها النائب : " إنّ أسعار الوحدات الكهربائية التي طرحتها الوزارة لا تخدم المواطن الفقير". الاسدي طرح رؤايهُ تلك على الملأ في مؤتمرٍ صحفي داخل المبنى البرلماني :" نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق، وبالخصوص محافظة المثنى التي تصل نسبة الفقر فيها إلى أكثر من 50‎%‎ ، فإن خصخصة الجباية بالأسعار الجديدة، ستؤثرُ بشكلٍ سلبي على حياة المواطنين ، سيّما مع عدم توفر فرص عمل، وكذلك عدم توفر المياه للزراعة ولتربية الحيوانات والماشية". الاسدي أشّر أيضاً بأنّ الأسعار تُطنّش على فكرة وجود فقير في العراق :" إنّ أسعار الوحدات الكهربائية التي طرحتها وزارة الكهرباء، لا تخدم شريحة المستهلك والمواطن الفقير ولا الموظف، لأنها أسعار عالية، تتضاعفُ فيها كلفة الوحدات مع زيادة الصرف"، وذكر نائبُ دولة القانون أيضاً : " إنّ غالبية المحافظات، رفضت مشروع خصخصة أجور جباية الكهرباء، ما جعل المشروع شبه فاشل ولن يتحقق"، ونصح الاسدي بـ :" إعادة النظر بالتسعيرة المجحفة، بعد أن رفضت الحكومات المحلية مشروع استثمار الجباية من أجل إيجاد صيغة بديلة، تضمنُ عدم التفريط بحق وزارة الكهرباء، وكذالك بحق المواطن بالتمتع بالكهرباء بأسعارٍ معقولة ومدعومة من الحكومة".



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