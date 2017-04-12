العراق يحصد المدالية الفضية في مسابقة جرائم الشرق الأوسط!!



جريدة العراق اليوم » الأخبار » الاولى



بواسطة: gazwan

بتاريخ : الأربعاء 12-04-2017 07:39 صباحا إعداد العراق اليوم

يستمر تصدر العراق للمراكز الأولى والممتازة في الفشل، وماعلينا إلّا أن نتذكر مؤشرات الفساد والفقر والأرامل والأيتام و... ألخ. وسام الفشل الجديد كان لهُ علاقة بالجريمة، فقد أصدرت قاعدة البيانات الشهيرة "نامبيو" منذُ بضعة أشهر، مؤشراً عالمياً يتضمنُ تصنيفًا لـ117 دولة من العالم من حيث معدلات مستوى الجريمة بأشكالها المختلفة.

يصدرُ المؤشر بصورة نصف سنوية تقريباً، حيثُذ يجري العمل عليه طيلة العام، ثمّ ينشرُ تقريرٌ عنه كلّ ستة أشهر، لقياس مُعدّلات الجريمة في الدول وأحياناً في العواصم.اختلاف " ناميبو" عن معظم المؤسسات الدولية الأخرى، بأنّ الأخيرة تُصدر تقاريراً سنوية حول أمر ما، بينما يعملُ الباحثون في"نامبيو" على مدار العام من أجل البحث والتحليل للبيانات والمعلومات التي يحتاجونها، لعقد المقارنة بين الدول المختلفة، وتتميز الموسوعة بتخطي الخطوة الأخيرة، بمعنى أنها لا تختار أشخاصاً محددين، للحصول على إجاباتهم على استطلاعات الرأي التي يجرونها، وإنما يُجرى استطلاع الرأي على عينات عشوائية تماماً. طبعاً هذا يعني بأنّ هنالك مصداقية أكثر وتنوعاً في عدد الشرائح واختلافاتها.” ناميبو" اصدرت في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2016، تقريرها، وتبيّن فيه أن دول المنطقة العربية ودول منطقة الشرق الأوسط لا تقع في مكانٍ ثابت في مؤشر الجريمة العالمي، إذ أن كل دولة تختلف في ترتيبها، فمثلاً دولة الشرق الأوسط الأعلى في معدلات الجريمة هي ليبيا، التي احتلت المركز 22 عالمياً بتقييم 57.81، واحتلت دولة العراق المركز 35 عالمياً في معدلات الجريمة بتقييم 54.35، بينما اعتّبرت قطر أقل الدول في الشرق الأوسط في مُعدّلات الجريمة، محتلةً المركز 111 عالمياً، بتقييم 22.34 فقط، وبحسب المنصة الإلكترونية " Tahaki"، يمكن أن نرى اليوم ترتيب الدول العربية من حيث مُعدّلات الجريمة، على خريطة العالم، إذ تتيح منصة " تحاكي" ، تتيحُ للمستخدمين إستخدام "قوّة الخريطة"، لإيصال أفكارهم بشكلٍ أوضح، والتصويب بطريقةٍ دقيقة نحو المشاكل وأسبابها. تبقى لنا معك أيها القارىء أن نُذكّرك بأن تتوجه بالشكر لحكومة العراق وأحزابها على ما يبذلونهُ من جهود من أجل رفع اسم البلاد عالياً في العالم.



عدد القراء: 16 - عدد التعليقات: 0 المشاركة السابقة : المشاركة التالية فضلا حدد قسما مما يلي - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1)->الاولى ---------------------------- 2)->المحليات ---------------------------- 3)->آراء ---------------------------- 4)->جاكوج ---------------------------- 5)->عربية ودولية ---------------------------- 6)->قضايا ساخنة ---------------------------- 7)->رياضة ---------------------------- 8)->دراسات وبحوث ---------------------------- 9)->بصمة مثقف ---------------------------- 10)->تحقيقات وتقارير ---------------------------- 11)->كتاب المقال 11 ) » 1 ) شمس 11 ) » 2 ) اسلاك شائكة 11 ) » 3 ) حامد الكيلاني 11 ) » 4 ) جمعة عبدالله 11 ) » 5 ) المسار عبدالمحسن 11 ) » 6 ) حيدر الوائلي 11 ) » 7 ) رأي العراق اليوم 11 ) » 8 ) عماد الجليحاوي 11 ) » 9 ) قــاســــم المــالكـي 11 ) » 10 ) هاشم العـــــلــوان 11 ) » 11 ) صلاح مهدي فرج 11 ) » 12 ) يونس هاشم البياتي 11 ) » 13 ) عــمــر الصـــالحـي 11 ) » 14 ) اركـــان ستـــــــــــو 11 ) » 15 ) عمـــــاد الاخـــرس 11 ) » 16 ) عبـدالهــادي البابـي 11 ) » 17 ) رعد خالد تغوجـــي ---------------------------- 12)->دنيا اليوم ---------------------------- 13)->حوارات ---------------------------- 14)->الواحة ---------------------------- 15)->الاخيرة ---------------------------- 16)->كاريكاتير ---------------------------- 17)->الاعلانات



