الفائز في لُعبة أعلام كركوك: القط الأمريكي وفئران كردستان الحزبية

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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الأربعاء 12-04-2017 07:37 صباحا العراق اليوم/ بغداد

لماذا يعضّ الاتحاد الوطني الكردستاني بنواجذهِ على رفع علم الإقليم فوق مؤسسات كركوك الحكومية ؟ أمن المعقول أن يكون ذلك محاولة تحفيزية للعم سام بفتح بعض القواعد في السليمانية مثلاً.. كي يُقلل ضغط الجار الإيراني عليه قبل واشنطن؟

أو ربّما هي أزمة مفتعلة قد تساعد شريكتنا الأمريكية على امتلاك مزيد من الأوراق فيما يخص سوريا ونزاعها؟ اللهُ أعلم والسرّ عند قوباد طالباني وجاريد كوشنر - كبير مستشاري البيت الأبيض الذي زار الإقليم منذ مدّة.كشف رأس الجبهة التركمانية العراقية - ارشد الصالحي، أمس الثلاثاء، إنّ محافظ كركوك - نجم الدين كريم أمر بـ : "رفع علم اقليم كردستان فوق مؤسسات وزارة الداخلية بالمحافظة"، وعن تقييم الصالحي للقرار: " اعتبرُ القرار "استهتاراً" بقرار الحكومة والبرلمان". الصالحي حلل دوافع المحافظ - بحسب مانقلتهُ صحيفتُنا عن وكالة أخبارٍ محلية: "إنّ قرار محافظ كركوك يرادُ منه إثارةُ فتنة، وسيشعلُ ناراً لا ينجو منها احد". كتلة التغيير - كوران الكردية، أدلت بِدلوِها أيضاً، حيثُ اتهم النائب عنها - هوشيار عبد الله، أمس أيضاً : " الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، باستخدام الاستفتاء للتغطية على فشلهما الذريع". دليل عبد الله على تغطية نيّة الفشل المُبيّتة من قبل الحزبين: " إنّ الملفات المهمة والقضايا الإستراتيجية، يجب أن يتم بحثُها من قبل مؤسسات الدولة العراقية مع المؤسسات الدستورية في الإقليم، وليس من خلال الحوارات بين الأحزاب ورجال الدولة". عبد الله أفصح عن ذلك التحليل الاتهامي في مؤتمرٍ صحفي، تردد صداهُ في قبة البرلمان، بل إن النائب الكوراني، نزع ورقة التين التمثيلية لكلّ الإقليم عن الحزبين" إنّ وفد الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللذين زارا بغداد مؤخراً، وعقدا اجتماعات مع ممثلي الرئاسات الثلاث، ومسؤولين حكوميين حول قضية الاستفتاء في إقليم كردستان، لا يمثلان شعب الإقليم بأي شكلٍ من الإشكال"، إذاً ماهي قيمتهم؟ اختصر الكوراني : " إنّهُ وفدٌ حزبي ضمّ أشخاصاً يمثلون أحزابهم فقط". النائب الكوراني وجد إنّ البرلمان في الإقليم هو وحدهُ من يحمل صولجان التمثيل الشرعي :" إنّ الجهة الرسمية الوحيدة الممثلة للشعب الكردي، وتتحدث باسمهم، هي برلمان الإقليم فقط ،والذي هو مُعطّل حالياً بقرارٍ حزبي وشخصي"، وعن مصداقية دعوات الإنفصال أو الاستقلال بحسب الأدبيات العراقية الكردية، علّق عبد الله: " إنّ مسألة الاستفتاء ستبقى ادعاءاً حزبياً بحتاً لحين مناقشتها داخل برلمان الإقليم، واتخاذ قرار بشأنها.. على اعتبار إنّ برلمان الإقليم مؤسسة دستورية تعبر عن إرادة شعب كردستان". إمّا كيف ينجحُ الشريكان المُعمران في دغدغة مشاعر العراقيين في الإقليم : " يستخدمان الشعارات القومية الرنانة لإلهاء الجماهير عن المطالبة بحقوقهم"، وقد عاتب الكوراني " رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب بسبب اجتماعهم مع أعضاء الوفد الحزبي بأسمائهم وصفاتهم". عبد الله لم يفته في ختام حديثه أن ينغز خاصرة من يهمهُ الأمر بهذا التساؤل :" الى متى نبقى سائرين في هذا الاتجاه البعيد عن الصواب ومتى سنحوّل التفاوض من قالبه المقتصر على العلاقات الحزبية الى عملية وطنية مؤسساتية محترمة؟". نُذكّر القارىء بأن مجلس محافظة كركوك، كان قد صوّت في الـ 18 من آذار الماضي بالأغلبية على رفع علم إقليم كردستان، بجانب العلم العراقي في المحافظة، وبعدها صوّت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية التي عُقِدت السبت - الأول من نيسان الجاري على رفع العلم العراقي فقط في محافظة كركوك، ليتبع ذلك زيارة وفد من إقليم كردستان لبغداد بعد اربعة أيام-الأربعاء الماضي تحديداً، وعُقِدت اجتماعات مع رئيس الجمهورية -فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء - حيدر العبادي، ورئيس التحالف الوطني - عمار الحكيم، ورئيس البرلمان - سليم الجبوري، وبحث الوفد العلاقات بين الجانبين والأوضاع في كركوك.



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