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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الأربعاء 12-04-2017 07:36 صباحا العراق اليوم/ وكالات

ربّما إنّ على القارىء العراقي أن يعرف بأن وزير التربية السابق- محمد تميم، كان قد صرّح أكثر من مرّة بأنّ العراق يحتاجُ الى أكثر من ستة آلاف مدرسة، كي يتغلب على مشاكله في قطاع التربية، خاصّة المدارس التي تُعرف بـ "ذات الدوام الثنائي والثلاثي"، وربّما واللهُ أعلم فإن هنالك رباعية وخماسية إذا ما استمر الحال على ماهو عليه.

المهم إن هذا كُلُّه قد سبب ازدهار المدارس الخاصّةّ، هذا طبعاً إذا أردنا أن نغضّ الطرف عن المستوى التعليمي الرديء لأغلب المُعلّمين في الوقت الحالي في المدارس الحكومية، والتي هي أيضاً ليست ببلاش لو تمعنا فيها جيّداً. الخلاصة بأنّ كلّ شيء جيد ممكن أن يحدث في البلاد يُؤجل واليافطات متعددة.. حالياً داعش وقبلُها الفساد وقبله الصراع السياسي !!

المفارقة اللطيفة أيضاً بأنّ الحكومة فتحت ملف المدارس مع قرب نهاية العام الدراسي وقبيل الانتخابات التي تتكاثرُ فيها أعداد الأحزاب كالأرانب .. حيثُ هنالك حالياً أكثرُ من ثلاثمائة أرنب.. من المؤكد أن أغلبهم يقتاتون على جزر الأحزاب الكبيرة. اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، قررت بدون تمهيد، فتح ملف المدارس، حيثُ قامت بإحالتهِ الى هيئة النزاهة. مصدرٌ مسؤول قرر أن يُنعم بتفصيلٍ ضبابي يتيم على وكالة أخبارٍ محلية، جاء فيه بحسب مانقلناهُ عنها: " إن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، قررت إحالة ملف المدارس الى هيئة النزاهة للتحقيق، ومحاسبة المُقصّرين". بقي لنا أن نقترح على القارىء أن يبحث عن " السماور" ليوفّر الغاز والكهرباء في انتظارهِ لحلّ حكومتنا الموقّرة.



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