خريطة الموقع  


 
 
 
أقسام الاخبار
  • الاولى
  • المحليات
  • جاكوج
  • آراء
  • عربية ودولية
  • دراسات وبحوث
  • قضايا ساخنة
  • رياضة
  • بصمة مثقف
  • كتاب المقال
  • تحقيقات وتقارير
  • دنيا اليوم
  • حوارات
  • الواحة
  • الاخيرة
  • كاريكاتير
  • الاعلانات
    		•

    المواضيع الافضل

    المواضيع الأكثر زيارة
  • مركز الاخصاب والوراثة واطفال الانابيب بأشراف د. اطياف حسن محمد اول طبيبة في اقليم كوردستان تنشئ مركز للاخصاب واطفال الانابيب
  • السقوط في فخ (براءة المسلمين)
  • عيادة باربي للتجميل والليزر الدكتورة واخصائية التجميل والليزر رفيف الياسري في ضيافة صحيفتنا
  • العيادة التخصصية لعلاج العقم بأشراف الدكتورة بان عزيز جاسم المعموري اخصائية نسائية والتوليد والعقم واطفال الانابيب وعضو جمعية الشرق الاوسط للخصوبةMEFS مركز متطور مجهز بمختبر للتحلايلات الطبية وجهازي سونار عادي ورباعي الابعاد
  • مصرف النهرين الإسلامي: اشتري بيتاً ونحنُ سنساهمُ بـ (100) مليون !!
  • محافظة بغداد تدعو متضرري الإمطار الدفعة الأولى ممن ظهرت أسمائهم إلى مراجعة الوحدات الإدارية لتسلم صكوكهم
  • اهمية الزراعة في البيوت المحمية
  • اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد
  • ظاهرة تثير اختلاف الآراء «الملابس والقصات الغريبة» بين تقليد الغرب ومواكبة صرعات الموضة
  • هند صبري مصابة بمرض الأيــدز
    		•

    المواضيع الأكثر تعليقا
  • العراق وسوريا والرئيس ترامب
  • هند صبري مصابة بمرض الأيــدز
  • تيم حسن.. “الصقر شاهين”
  • تويوتــا تطلق السيـــارة الأكفأ في استهلاك الوقود
  • رانيا يوسف تتبرَّأ من "ريكلام" والمنتج يقاضيها
  • السفارة العراقية في دمشق ترعى الطلبة الجامعيين
  • النزاهة: اندلاع الحرائق في بعض المؤسسات والوزارات مفتعلة و(تشير الشكوك) !!
  • التربية: هناك تسهيلات لعملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي
  • اللجنة المالية تعكف على مراجعة رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
  • شبر : علاوي والمالكي سيعرضون انفسهم للمساءلة القانونية لانهم سبب التلكؤ في العملية السياسية
    		•

    أهم الاخبار
  • العراق وسوريا والرئيس ترامب
  • العراق وسوريا والرئيس ترامب
  • "مليشيا المولّدات" تسخرُ من تهديد المواطن لها بالحكومة : "عمّي ياحكومة" !؟
  • العراق يحصد المدالية الفضية في مسابقة جرائم الشرق الأوسط!!
  • الفائز في لُعبة أعلام كركوك: القط الأمريكي وفئران كردستان الحزبية
  • نوصي بشرب الشاي والقهوة .. مدارس العراق تنتظر إكمال النزاهة لحفرياتها في جبل الفساد !!
  • طفولة مهمشة بين الأرصفة
  • في دورة علمية .. طلبة الصحافة في جامعة أهل البيت يكتبون اهدافهم خارج الصندوق
  • في دورة علمية .. طلبة الصحافة في جامعة أهل البيت يكتبون اهدافهم خارج الصندوق
  • مع اقتراب سُحب الانتخابات : قنابل يدوية تُمطر على شيوعيّ الديوانية
  • للحفاظ على أموال الدولة .. وزارة الصناعة والمعادن تقيم ندوة تثقيفية حول قانون التضمين
  • وزير العمل يبحث التعاون المشترك مع نظيريه الاردني والفلسطيني
  • الوزيرة حسين تدعم مدينة الطب باجراءات ومستلزمات طبية .. انطلاق حملة تلقيح الحصبة المختلطة في الرصافة للمدارس الابتدائية
  • الهميم يتفقد جامع الرمادي الكبير
  • مدير عام المديرية العامّة لمشاريع نقل الطاقة يُقلّد بدرع التميز لعام 2016
  • المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى تنظم ندوة لترشيد استهلاك الطاقة
  • لمشروع المسح المتقدم للمصادر الهيدرولوجية .. الموارد المائية تعقدُ اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة التوجيهية
  • التجارة تُحدد الآليات الخاصة باستلام محصول الحنطة في السايلوات والمواقع التسويقية
  • التسول السياسي
  • سياسيو العراق زواحف من نوعٍ آخر
    		•

    الارشيف السابق
    الارشيف السابق

    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك

    المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :13
    من الضيوف : 13
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 28288064
    عدد الزيارات اليوم : 20324
    أكثر عدد زيارات كان : 70653
    في تاريخ : 26 /12 /2016

    عدد زيارات الموقع السابق : 305861


         
     


    جريدة العراق اليوم » الأخبار » الاولى



    نوصي بشرب الشاي والقهوة .. مدارس العراق تنتظر إكمال النزاهة لحفرياتها في جبل الفساد !!
    بواسطة: gazwan
    بتاريخ : الأربعاء 12-04-2017 07:36 صباحا
    العراق اليوم/ وكالات
    ربّما إنّ على القارىء العراقي أن يعرف بأن وزير التربية السابق- محمد تميم، كان قد صرّح أكثر من مرّة بأنّ العراق يحتاجُ الى أكثر من ستة آلاف مدرسة، كي يتغلب على مشاكله في قطاع التربية، خاصّة المدارس التي تُعرف بـ "ذات الدوام الثنائي والثلاثي"، وربّما واللهُ أعلم فإن هنالك رباعية وخماسية إذا ما استمر الحال على ماهو عليه.
    المهم إن هذا كُلُّه قد سبب ازدهار المدارس الخاصّةّ، هذا طبعاً إذا أردنا أن نغضّ الطرف عن المستوى التعليمي الرديء لأغلب المُعلّمين في الوقت الحالي في المدارس الحكومية، والتي هي أيضاً ليست ببلاش لو تمعنا فيها جيّداً.  الخلاصة بأنّ كلّ شيء جيد ممكن أن يحدث في البلاد يُؤجل واليافطات متعددة.. حالياً داعش وقبلُها الفساد وقبله الصراع السياسي !!
    المفارقة اللطيفة أيضاً بأنّ الحكومة فتحت ملف المدارس مع قرب نهاية العام الدراسي وقبيل  الانتخابات التي تتكاثرُ فيها أعداد الأحزاب كالأرانب .. حيثُ هنالك حالياً أكثرُ من ثلاثمائة أرنب.. من المؤكد أن أغلبهم يقتاتون على جزر الأحزاب الكبيرة. اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، قررت بدون تمهيد،  فتح ملف المدارس، حيثُ قامت بإحالتهِ الى هيئة النزاهة. مصدرٌ مسؤول قرر أن يُنعم بتفصيلٍ ضبابي يتيم على وكالة أخبارٍ محلية، جاء فيه بحسب مانقلناهُ عنها: " إن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، قررت إحالة ملف المدارس الى هيئة النزاهة للتحقيق، ومحاسبة المُقصّرين". بقي لنا أن نقترح على القارىء أن يبحث عن " السماور" ليوفّر الغاز والكهرباء في انتظارهِ لحلّ حكومتنا الموقّرة.

    عدد القراء: 16 - عدد التعليقات: 0
    المشاركة السابقة : المشاركة التالية


    		 
         
    الافتتاحيات

    رئيس التحرير

    اسلاك شائكة

    مسار عبد المحسن راضي

    رأي

     

     

    الجريدة PDF


    اخبار مهمة

     The Austrian Example

     How the old lady Will treat the wrinkles of Refugees in her face ?

    Terrorism… Hitler of 21 century !!

    استبيان قراءة الصحف لـ (ims) لا يُصلح للنشر .. نقابة الصحفيين العراقيين تشخرُ على وسادة (ims) الدنماركية !!

    قراءات في كواليس / تسريبات من واشنطن بلِسان عراقي: داعش خالدٌ أبداً اذا لم تسمحوا لنا بتقسيم البلاد وأنتم بانتظار حروب أهلية جديدة !!

    قراءات في كواليس / information for Yahoo and Google: there is a mouse digging in our electronic house !!

    قراءات في كواليس / يامراجع الدين في النجف: عرّقي الحوزة !!

    قروض القطاع الصناعي في الديوانية.. فخٌ لأصطياد المُغفلين !!

    السياسة ومافيات الفساد في العراق.. تأخذُ " سيلفي" في مدرسة الكوثر الابتدائية !!

     في بيان لتجمع رؤوساء تحرير الصحف المستقلة : صحفنا تحتضر والحكومة لا تستجيب لمناشداتنا

    دخان العراق الأبيض يخرجُ من مدخنة الخشلوك والفاتيكان

    العراق اليوم .. من مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق الأردنية (العراق اليوم) تشارك في مراسيم التشييع المهيب للفريق أول الركن الراحل عبدالجبار شنشل

    العراق اليوم في ضيافة الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد.. العراق .. قبل أن نمضي

    رحيل أدولفو سواريث، رئيس الحكومة الاسبانية الاسبق: الدروس والعبر في الديمقراطية بعد أربعة عقود من انطلاقتها

    كاتب عراقي يُشخّص " داء البرمكة النفطي" عند المالكي في تعامله مع الاردن

    اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد

    أمّا هدف او نجف المجلس الأعلى " يشوت" المصوّتين بـ "نعم" على 38 خارج ملعبه النيابي!

    كتاب المقال

      حامد الكيلاني  

      جمعة عبدالله  

    عماد الجليحاوي  

    عبـدالهــادي البابـي

      صلاح مهدي فرج

      حيدر الوائلي  

    اركـــان ستـــــــــــو

    رعد خالد تغوجـــي

    هاشم العـــــلــوان  

    قــاســــم المــالكـي

    الحكمة العشوائية

    مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏

    التقويم الهجري
    الاربعاء
    15
    رجب
    1438 للهجرة

    القائمة البريدية

    		 

    الصفحة الأولى | الأخبار |دليل المواقع | سجل الزوار | راسلنــا

    powerd by arab portal 2.2 ثيم العراق اليوم