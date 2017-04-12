طفولة مهمشة بين الأرصفة

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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الأربعاء 12-04-2017 07:34 صباحا أمير زياره الخزعلي

أصبح اليوم كل من يولد في هذا العراق مُعرّضاً لخطر يهدد حاضره ومستقبلهُ، فمن نجى من صخب الحروب ورصاص الغدر، وقع أسيراً في شباك الفقر، ليغدو فريسة يلعبُ بها تجار الدم وسماسرة الحرب، وكأنها لعنه تلاحق أمل الطفولة بالحياة،

لتمحو الابتسامة عن وجوههم وتسرق طفولتهم، ليصبح الشارع مدرسة يُعلّمُ فيها التسول. الأرصفة مقاعدهم وأستاذهم المجتمع ومديرهم الدولة .

نعم أنهم أطفال العراق، بلد الثروات وبحر النفط، يطوف أطفاله الشوارع والحدائق والأزقة ليطلبوا رغيف العيش، ليسكتوا بهِ جوعهم، وفي ظل هذه الكارثة، تقف الدولة وقفه المتفرج ،لتضع الحلول تحت طاوله التجاهل واللامبالاة. لو نظرنا إلى هذه الظاهرة لوجدناها طبيعية ومنتشرة في كثيرٍ من دول العالم، وخصوصاً الدول الفقيرة، ولكن حين تسود مثل هذه الظاهرة في دولةٍ مليئة بالثروات والخيرات كالعراق، وبهذه النسبة الكبيرة، فهنا تصبح المسألة غاية في الخطورة، وتحتاجُ إلى حلولٍ للقضاء عليها، والحلول تصنعُها الجهات الرسمية والجمعيات الإنسانية والهيئات الخاصة بالإصلاح الاجتماعي، ويمكن أيضاً وضع بعض الخطط الخاصة بالتوجيه و الإرشاد لهؤلاء الأطفال عن عدم التسول، كما يمكن فتح المؤسسات الخاصة بكفالة الأيتام ( ففاقد المعيل يحتاج لمن يعيله ) من خلال التعاون مع الجهات الخيرية.



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