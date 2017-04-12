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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الأربعاء 12-04-2017 07:32 صباحا العراق اليوم / علي فضل

تعد الأنشطة الطلابية في الجامعة، إحدى الفعاليات الداعمة للطالب، لما لها من دور في تنمية شخصيته وصقل مواهبه، وإشباع حاجاته النفسية، بالإضافة إلى إنها تعمل على تكوين شخصية قيادية قادرة على التفكير السليم والمتزن للطالب الجامعي ، كونها تعتبرُ متنفسا له يُعبّر من خلالها عن مشاعره وأفكاره، بعيداً عن ضغط التلقين في التدريس.

الاهتمام العلمي بهذه الأنشطة وتطويرها، يُسهم في اكتشاف مواهب سيكون لها دور مهم في تنمية المجتمع وتطوره..من تلك المنطلقات وغيرها كان قسم الصحافة في جامعة أهل البيت من السباقين في الدعم والترويج لتلك الأنشطة، حيث استضاف هذا القسم العديد من المدرّبين والمدرّبات في المجالات العلمية والتنموية، وبإشرافٍ مباشر من أستاذة مادة المقال الصحفي والتحقيق الاستقصائي اسراء شاكر - الحاملة لدرجة الدكتوراه الأكاديمية. آخِرُ تلك النشاطات كان محاضرة تنموية وورشة تفاعلية بعنوان (كتابة هدف ذكي خارج الصندوق) مع المدرّبة لميس عباس عكوش من القطر اللبناني الشقيق ،ناقشت خلالها المدرّبة معايير وطُرق وضع الأهداف الذكية للطلاب، والعمل على تحقيقها خلال مدة زمنية محددة تحقيقاً للنجاح والتفوق على المستويين الدراسي والحياتي للطالب الجامعي، وتميزت الورشة بفاعليتها من خلال إشراك الطلبة، بطريقة العصف الذهني للوصول إلى الإجابات على الأسئلة المطروحة في الورشة، وتعزيز نقاشات واسئلة الطلبة بالأمثلة الحيوية التي لا غنى عنها في هكذا ورش تدريبية ، ورغم ضيق الوقت المتاح في ورش كهذه، إلا إنها بنفس الوقت تشهدُ قبولاً واسعاً من قبل الطلبة، والسبب: " لأن المُحاضرة المقررة تُعطي معرفة للطالب". إنّ الورش التدريبية تعمل على تعزيز تلك المعرفة من خلال ترجمتها إلى مهارةٍ حياتية وتجربة حيّة . نأمل أن تكون تلك الورش أقوى وأكثر فاعلية في المستقبل من خلال تهيئة الأرضية اللازمة لإنجاحها، وهذا لا يتم من دون التعاون الجاد والمثمر بين الطلبة من جهة وعمادة الكلية من جهةٍ أخرى.



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