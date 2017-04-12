مع اقتراب سُحب الانتخابات : قنابل يدوية تُمطر على شيوعيّ الديوانية

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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الأربعاء 12-04-2017 07:31 صباحا العراق اليوم/ الديوانية

يبدو بأنّ عناصراً "خارجة عن القانون"، لا يُعرف الجهة التي تنتمي أليها على وجه التحديد ليلة (الاثنين - الثلاثاء) ، قامت بإلقاء قنبلتين يدويتين على مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في مدينة الديوانية، ولاذت بالفرار.

أدّى الاعتداء الذي وصفتهُ اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الديوانية بـ "الغادر" الى "إلحاق اضرار مادية فقط بالمقر ومحتوياته"، وحلل البيان في ديباجته الذي ارسلت نسخةٌ منه الى الصحيفة، ماوراء إلقاء هاتين القنبلتين : " جاء هذا التطور في أعقاب يوم من التوتر في جامعة القادسية، زج خلاله البعض اسم حزبنا الشيوعي في ما جرى من دون وجه حق ودليل ملموس". أيضاً وبما يأتي في باب التحليل، نقرأ : " إنّ من الواضح بالنسبة للشيوعيين وعامة المدنيين الديمقراطيين، إنّ اعتداءً كهذا يأتي رداً على مواقف حزبنا واصدقائه، وعلى نشاطه وإصراره على التمسك بالعملية السياسية وإصلاحها، وسعيه الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تتسع لكل العراقيين"، و تعهد شيوعيو الديوانية : " توجهاتنا لن تثني شيء من عزمهم على المضي فيها قدماً، وصولاً الى إقامة دولة يسودها القانون والنظام، ويحصر السلاح بيدها فقط"، وزاد البيان في ذكر حزمة التعهدات : " إننا إذ تستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان وندينهُ بشدة، نُعاهد جماهير شعبنا على المواصلة بإصرار، دِفاعاً عن المصالح الحقيقية، وكشف الفاسدين والفاشلين المتربصين الذين يعيقون عملية الإصلاح والتغيير". البيان الشيوعي ختم سطوره بإيراد هذه المطالب: " إنّهُ وفي هذا الظرف العصيب الذي تمر فيه بلادنا، وإذ تشرف قواتنا الأمنية والحشد الشعبي وكل التشكيلات المقاتلة الباسلة على انجاز مهمتها الكبرى في تحرير الموصل العزيزة من دنس الإرهاب، نُطالب الأجهزة الأمنية بمتابعة قضية الاعتداء المشين، وملاحقة مقترفيه قانونياً، وبتعزيز دورها، وحماية الأرواح والممتلكات والمقرات من عبث العابثين، وتبقى يقظتُنا كفيلة بمواجهة النوايا الخبيثة أياً كان مصدرها".



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