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    جريدة العراق اليوم » الأخبار » الاولى



    دور البرلمان الرقابي :هيفاء وهبي (تصريحات) وشعبولا (افعال)
    بواسطة: gazwan
    بتاريخ : الأربعاء 08-03-2017 06:59 صباحا
    العراق اليوم/ بغداد
    الاستجوابات البرلمانية في العراق، غالباً ما تكون بحسب لغة النحو العربية مبنية للمجهول لا للمعلوم، وبلغة الانواء الجوية، هي برقٌ ورعدٌ لا يصيب الأحزاب والمنتمين أليها - خاصّة الجالسين على كراسي الوزارات بأي ضرر لا سامح  الله.. فالمواطن العراقي موجود!!
    عضو لجنة التربية النيابية عن الأحرار - رياض غالي، يُتفقُ مع مقدمتنا بكلماتهِ الخاصّة : "  إنّ جلسات مجلس النواب شكلية، وبعيدة عن الواقع العراقي". تطرق النائبُ الأحراري بعدها الى إحدى جلسات البرق والرعد الخُلّبية المزمعُ عقدُها في الـ 25 من أيار المقبل: "  إنّ رئاسة المجلس، حددت الخامس والعشرين من أيار المقبل، موعداً لاستجواب وزير التربية محمد إقبال الصيدلي". النائب غالي تهكم على الدور الرِقابي للمجلس النيابي بطريقة التساؤل: " أين الدور الرقابي لمجلس النواب؟". ما نطق بهِ النائبُ الأحراري جاء في مؤتمرٍ صحفي عقدهُ في قبة البرلمان، أمس الثلاثاء. النائبُ غالي  ذكر ما أثار شجونه..ما دفعهُ تحديداً الى تصفير المجلس النيابي من أيّة قيمة رِقابية : " إنّ لجنة التربية النيابية، ألقت بياناً داخل مجلس النواب، أكّدت فيه على واقع التربية، وما يعانيه من ضعفٍ، بسبب إهمالنا"، وعن أهمية التربية في بلدٍ كالعراق ينتمي الى العالم الثالث، طرح غالي الأحراري تصوراته : " إنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من التربية، ومن دراسة الواقع التربوي وتشخيصه ومعالجته"، وأنّ الإصلاح التربوي في العراق، هو التحدي الأكبر، والرهان الرابح لبلوغ التنمية البشرية ،لمواجهة التحديدات نحو امتلاك العلوم، لتأسيس نواة صُلبة، والمدخل الأساسي للرقي"، وعن نتيجة الاستمرار بإهمال الواقع التربوي، اختصر غالي :" إنّ إهمال التربية سيكون له تداعياتهُ على المجتمع العراقي"، إمّا عمّا أخرجهُ من سلّة نصائحه :" تهيئة وضع سياسي مُحكم، وبرامج سياسية تصحيحية شاملة، للنهوض بالواقع التربوي، وتعزيز دور المُعلّم ،وتحفيز الطلبة، وإيجاد تعليمات للانضباط المدرسي، لتحسين سلوك الطلبة". نذكّرُك أيها القارىء بأن النائب الأحراري ، كان قد أعلن الخميس - الأول من كانون الأول من السنة الماضية ، بأنّهُ قد " قدّم طلباً لاستجواب وزير التربية - محمد إقبال في السادس من شهر تشرين الثاني الماضي إلى هيئة رئاسة البرلمان، ولم يتم الرد عليه"، وبأنّهُ أيضاً دعا الهيئة إلى "الإسراع في إجراءات الاستجواب. نبقيك أيها القارىء العزيز في عالم الاستجوابات البرلمانية ، حيثُ كشف مصدرٌ برلماني، أمس أيضاً، إنّ " مجلس النواب حدد موعد استجواب وزير الزراعة ورئيس ديوان الوقف الشيعي،يوم الـ13 من نيسان المقبل، موعداً أوّلياً، لاستجواب وزير الزراعة من قبل النائبة زينب الطائي" - نائبة عن الأحرار أيضاً، وفيما يخص رئيس ديوان الوقف الشيعي: " "الرئاسة حددت يوم الخامس من أيار المقبل، موعداً لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي من قبل النائب كاظم الصيادي" - ائتلاف دولة القانون. ماتبقى لك معنا أيها القارىء تذكيرُك بأنّ مجلس النواب، عقد أمس الثلاثاء، جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الحالي، برئاسة سليم الجبوري وحضور 174 نائباً، وقد رُفِعت الجلسة الى يوم الخميس،بدون التصويت على أمور مهمة.

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