ائتلاف دولة القانون: قيصر الفشل المالي وبروتوس المستقبل العراقي

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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الأربعاء 08-03-2017 06:59 صباحا متابعة العراق اليوم

الطريف في هذا الخبر بأنّ رئيس الحكومة الحالية والنائب هيثم الجبوري - كلاهما من ائتلاف دولة القانون ، يشبهان يوليوس قيصر وبروتوس. طبعاً رئيس الحكومة - حيدر العبادي هنا بحسب الطرح هو قيصر، والنائب الجبوري هو بروتوس.

الطرفةُ الثانية، بأنّ سوء الاداء المالي للحكومة، يؤكدُ بأنّ ائتلاف دولة القانون وعبر رئاستهِ للحكومة طيلة السنين الماضية، هو قيصرُ الفاشلين وبروتوس المستقبل العراقي!! حذر عضو اللجنة المالية النيابية - هيثم الجبوري، أمس الثلاثاء من " وصول ديون العراق الخارجية والداخلية لمُعدّل خطير جدّاً، بمقدار 122 مليار دولار"، وأيضاً : " إنّ السياحة والزراعة والجمارك، أصبحت مكاناً للفساد، فيما اعتبر أن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء - حيدر العبادي تضمن جميع الحلول، لكنها باتت مجرد "حبر على ورق". الجبوري فصّل في حديثه لوكالة أخبارٍ محلية، حجم الديون التي يعانيها العراق، والتي من الممكن سدادُها إن أصابت المسؤولين العراقيين صحوة ضمير مستبعدة - خاصّة اولئك الذين تعومُ في كروشهم مليارات الدولارات ، بحسب تقرير وزارة الخزانة الأمريكية : " إنّ حجم الدين الداخلي والخارجي للعراق حالياً هو 126 تريليون دينار، أي ما يعادل 107 مليار دولار"، وعن مصائب إضافية مالية، ذكر النائب: " إنّهُ في حال إضافة ما سيتم اقتراضه من صندوق النقد الدولي، والبالغ خمسة مليارات و300 مليون دولار، إضافة الى العشرة مليارات جنيه إسترليني من بريطانيا، فسيكون مجمل الديون العراقية 122 مليار دولار". النائبُ وجد إنّ هذا الرقم سيكبلُ مستقبل العراق بسلاسل المجهول : " هذا الرقم خطيرٌ جدّاً وسيثقلُ كاهل خزينة الدولة، ويسببُ عبئاً كبيراً على موازنات العراق القادمة"، وانتقد النائبُ الجبوري الحكومة التي يُديرُها زميلٌ له، مُعتبراً حكومته أس البلاء المالي : "الحكومة ورغم كل هذه المخاطر ، ما زالت مستمرة بالاقتراض في وقتٍ كنا نتمنى منها الاهتمام بالإيرادات غير النفطية وضغط النفقات، والعمل على إيجاد طُرق أخرى لتغطية النفقات، بدل الاقتراض الذي يمثل بالعادة سياسة الحكومات الضعيفة التي لا تستطيع أن تفكر أو تنتج لجلب الأموال"، وعن قطاعات اقتصادية تُعاني الشلل في ظل إدارة ائتلاف دولة القانون، نقرأ : "هنالك قطاعات مهمة بالعراق، جميعها مُعطّلة، كالسياحة والاقتصاد والزراعة والجمارك، وأصبحت مكاناً للفساد، وجباية الخدمات انتقائية وقليلة جدّاً ". تهكم النائبُ بعدها على اداء رئيس الحكومة .. عظيمٌ ورقياً قزمٌ واقعياً : " إنّ الوثيقة السياسية والبرنامج الحكومي المُقدّم من قبل رئيس الوزراء - حيدر العبادي، تضمنت جميع الحلول، لكن لم يتم تفعيلها وباتت مجرد حبر على ورق، ونُشاهد الجمارك، نخسر بها سنوياً عشرة مليارات دولار، والجباية غير صحيحة، والسياحة التي تمثلُ وارداً مهماً في مدينة دبي، بوجود 8 مليون سائح سنوياً، نجدُها مهملة بالعراق، رغم وجود سياحة اكبر وأقوى من دبي بأضعاف، وخاصّةً السياحة الدينية". النائب أشّر في حديثه، بأنّ رئيس الحكومة الحالية ركل مقترحات لمعالجة الأزمة المالية - أوحى النائب بأنّ مفعولها كان ليكون سحرياً فيما لو طُبّقت : " أرسلت قبل نحو عامين، كتاباً الى رئاسة الوزراء، يتضمن 14 مقترحاً لزيادة الإيرادات غير النفطية، وبما يجنبنا الاقتراض، لكن لم نجد أيّة استجابة إلّا بكتابٍ بسيط، تضمن الوعد، بتشكيل لجان لدراسة المقترحات، وبعدها لم نجد أي نتاج على ارض الواقع"، ووعد الجبوري في سطورهِ القادمة، بأنّهُ سيكررُ إرسال المقترحات هذهِ مرّة ثانية :" سأعملُ على إرسال كتاب تأكيد للكتاب السابق، لمعرفة ما وصلت إليه اللجان، وما هي الإجراءات التي تريدُ الحكومة العمل من خلالها". تبقى للقارىء معنا، تذكيرهُ بما كانت وزارة التخطيط قد أعلنت عنه، يوم الأحد الـ 5 من آذار الجاري : " إنّ الحرب على تنظيم "داعش" ، تستنزفُ 40% من ميزانية العراق"، مُقللةً من أهمية الحديث عن إفلاس البلاد خلال العام 2020، لتشير إلى " وجود ديون وصفتها بـ " البغيضة " بذمّة العراق ل‍دول الخليج، تُقدّر بـ41 مليار دولار".



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