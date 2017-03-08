مخالب " الفيتو" وأزمة المال تدفع كردستان لعِناق الدب الروسي

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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الأربعاء 08-03-2017 06:56 صباحا متابعة العراق اليوم

الورقةُ الكردية وبسبب الصراع المحتدم في المنطقة العربية، أصبحت " جوكراً " ساخناً في يد اللاعبين الإقليميين والعالميين. السوريون الأكراد على وجه التحديد هم الأهم اليوم، بسبب النزاع الدائر في سوريا، وتبدو تلك الأهمية واضحة في تفعيل الورقة الكردية روسيّاً، رغم أنّ البوابة عراقية!!

الأمين العام لحركة الإصلاح والتنمية - محمد بازياني، فجّر أصبع ديناميت صغير، إذ أعلن" وجود تقارب بين روسيا وإقليم كردستان العراق، خصوصاً عبر الشركات النفطية". بازياني تحدث بكلِّ وضوح، بأنّ هذهِ الانعطافة الكردية، سببُها الآثار الواضحة لمخالب الدب الروسي في المنطقة : " إنّ لروسيا موقعاً مهماً، وسيكونُ لرأيها تأثيرٌ على الصعيد الدولي، حول تقرير مصير كردستان العراق". بازياني تحدث عن العناق مع الدب الروسي لوكالة أخبارٍ محلية : "هنالك تقاربٌ بين إقليم كردستان وروسيا، خصوصاً عبر شركات النفط والغاز"، وعن سبب هرولة الساسة الأكراد صوب الروس، كرر بازياني مع بعض الإضافات: " إنّ لروسيا موقعاً مهماً، ولها حق النقض في مجلس الأمن، وسيكون لرأيها تأثيرٌ على الصعيد الدولي حول تقرير مصير كردستان العراق". بازياني اعتبر إنّ الاتفاقات النفطية الأخيرة بين كردستان العراق والروس، مليئة بنسائم الخير: " إنّ الاتفاق الأخير ل‍حكومة إقليم كردستان مع شركة روسنفت الروسية، بشأن بيع نفط الإقليم، خطوة إيجابية"، إمّا عن المزايا الآنية: " إنّ الخطوة ستُسهم في مُعالجة الأزمة المالية، وصرف رواتب الموظفين، وإدارة العجلة الاقتصادية". بازياني - ربّما وبدون أن يقصد ( هذا مستبعد)، قرص الأذن الأمريكية: "أي تقارب بين الإقليم مع الدول الأخرى، يصب في مصلحة كوردستان في هذه المرحلة، لخلق توازن في العلاقات"، لكن بازياني عاد ليُقلل من قيمة العناق مع موسكو: " بشرط عدم الأضرار بمصالح الإقليم مع الدول الأخرى ذات العلاقات الإستراتيجية. طبعاً يجبُ أن نحقِن دِماغك أيها القارىء ببعض التفاصيل الإضافية، ومُلخّصُها المفيد ، إنّ شركة روسنفت النفطية الروسية، ابرمت اتفاقاً مع حكومة إقليم كردستان، لتمويل الإقليم بشكلٍ مسبق من خلال صادرات النفط الخام من إقليم كردستان إلى الأسواق العالمية، خلال الفترة 2017 ــ 2019، وفي ختام هذا الخبر نُذكّرُ : " إنّ العلاقات بين إقليم كردستان وروسيا، شهدت خلال الفترة الأخيرة، تطوراً ملحوظاً، خصوصاً بعد زيارات قام بها مسؤولون روس، بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والنفطية والثقافية، كما إنّ رئاسة الإقليم كانت قد أعلنت إنّ موسكو أكّدت التزامها بتنمية علاقاتها معها.



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