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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الأربعاء 08-03-2017 06:55 صباحا العراق اليوم/ بغداد

قبل الخوض في طوبوغرافية هذا الخبر، نُذكّر القارىء العزيز بأنّ نائباً كردياً، كان قد وصف تصريحات رئيس الإقليم - مسعود البارزاني، حول تهديده بانفصال الإقليم، فيما لو عاود رئيس الوزراء السابق - نوري المالكي، الجلوس على كُرسيّ رئاسة الحكومة بأنّهُ : نكتة سياسية"،

كما إنّ الخصم اللدود للبارزاني، كتلة كوران - التغيير ، قد طالبته في وقتٍ سابق بـ : " الإيفاء بوعوده، والاسراع بالتنحي عن رئاسة الإقليم".الخصم اللدود الآخر للبارزاني حالياً (ائتلاف دولة القانون)، اتهمهُ بمحاولة "إشعال صراع كردي - كردي، داعيةً الحكومة الاتحادية إلى التعامل مع البارزاني بـ"حزم". النائبة عن ائتلاف دولة القانون - فردوس العوادي، تهكمت أمس الثلاثاء في بيانٍ لها على تصريح البارزاني بحقِّ رئيس ائتلافها : " إنّ البارزاني عودنا على اللجوء لهذه التصريحات عن الانفصال، حين يشعر بانفلات زمام الأمور في داخل الإقليم من يده"، وحاولت العوادي أن تضع تصريح البارزاني في إطارٍ حزبي : " إنّ البارزاني يحاول إشعال صراع كردي - كردي ،لنيل حصة جغرافية في كردستان، ليكون رئيساً عليها". النائبة العوادي لم تفوّت على نفسها الفرصة، بالتقليل من الوزن السياسي لرئيس الإقليم : " إنّ على البارزاني أن يدرك أن بغداد تعي جيّداً الأوضاع في كردستان، وتعرف ثقل القوى الوطنية الكردية التي تمثلُ الشعب الكردي، كجزء من الشعب العراقي الواحد، وهذا الأمرُ كافٍ بجعل القوى السياسية في بغداد أن تعرف بأنّ من يمثل الإقليم ليس البارزاني وسياسته الدكتاتورية، إنّما نُخب سياسية أخرى تعملُ ضمن المنظومة العراقية"، واستعرضت العوادي في سطور بيانها، ماسمّتها بـ " ملفات "، تنتظرُ شيّ البارزاني فوق نارِها :" إنّ الملفات التي تورط بها البارزاني، والتي ما زالت مفتوحة مثل إيواء الإرهابيين والمحكومين، والتخابر مع دولٍ أجنبية وإقليمية، للتآمر على العراق، كذلك بيع خيرات العراق بدون الرجوع للحكومة الاتحادية". العوادي قدّمت مجموعات من التوصيات عن الطريقة الأمثل لمعاملة رئيس الإقليم من قبل بغداد - بحسب تصوراتها النابعة من موقف ائتلافها : " يجب التعامل بحزم معه، وأن لا تسمح له بأن يستأثر بمصير شعبنا الكردي الأبي، وأن تحاسبهُ على مصير كل فلس ذهب إلى داعش وتركيا جرّاء بيع النفط". نُذكّر القارىء العزيز بأنّ تصريحات ائتلاف دولة القانون، تأتي متزامنة .. بل وشبيهة بتوأم سيامي، مع زيارة رئيس الحكومة الحالية - حيدر العبادي للإقليم، وهو من ائتلاف دولة القانون أيضاً لكنهُ من ( الجناح المُهيّض) ، تاركين لك التفسير وتركيب الصورة.



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