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    جريدة العراق اليوم » الأخبار » الاولى



    بـ أنياب الأحزاب .. التهديدات العشائرية تفترس الإعلام بعد افتراس الدولة !!
    بواسطة: gazwan
    بتاريخ : الأربعاء 08-03-2017 06:53 صباحا
    العراق اليوم / خاص
    العراق من شماله الى جنوبه يفتخرُ بثورة العشرين ضدّ الاحتلال الانكليزي، ولا تُكادُ هذه الثورة تُذكر من دون التعرض الى الدور العشائري فيها. اليوم يبدو بأنّ الطائفة والفساد والاستغلال الحزبي، شجّعت ما يُعرفُ بـ "السنينة العشائرية" على أن تتغول وتفترس بعض ماتبقى من مؤسسات، تُبقي للعراق بعضاً من الوجود الحقيقي.
    رصد "بيت الإعلام العراقي" في تقريره السابع والعشرين، الضغوط التي يتعرض لها صحفيون وإعلاميون من جهاتٍ عشائرية وقبلية. المصدر وضّح في سطورٍ ما دفعهُ الى ضمّ العشائرية الى لائحة الجهات التي تهددُ حياة الإعلام في البلاد : "  بدأت تتحول الى ظاهرةٍ خطيرة، تهددُ حياة الصحفيين، وتضيفُ عاملاً رقابياً آخر على العمل الصحفي في البلاد الى جانب الضغوط الحكومية والحزبية والفصائل المُسلّحة والمجموعات الإرهابية".  المصدر لم يبخل بعرض بعضٍ مما سجّلهُ من حوادثٍ عشائرية، انتهجت أسلوب الإرهاب: " تعرض فريق برنامج "ولاية بطيخ" الكوميدي في 23 شباط (فبراير) 2017 الذي يعرض على قناة محلية، لتهديدات مُسلّحة، وابتزاز من قبل جهات مُسلّحة، بعد ظهور مشهد في إحدى حلقات البرنامج ،انتقد ظاهرة سطوة العشائر في المجتمع العراقي، تضمنت أهزوجة لأحد العشائر التي عدّتها إهانة لها"، وأيضاً : " تعرّض منزل مخرج البرنامج  -علي فاضل الى إطلاق نار من قبل جماعة مُسلّحة مجهولة ( لم يصب أي من المتواجدين في المنزل خلال الهجوم)، ووصف فاضل الهجوم "بالإرهابي"، مُطالباً السُلطات العراقية بفتح تحقيق بالحادثة، وكشف الجناة"، ليؤشّر المصدرُ بعدها على أنواعٍ من الإرهاب العشائري: " شملت تهديدات مباشرة بالقتل ،وإجبار صحافيين ومؤسسات إعلامية على دفع أموال الى عشائر  - ما يُعرف بـ "الدية العشائرية"، والاحتجاز من قبل مجموعات عشائرية". ربيع السطوة العشائرية بحسب ما أرّخهُ المصدر: " تنامت الضغوط العشائرية على الوسط الصحفي ، خلال عاميْ 2015 و2016، بعدما كانت تمثلُ حالات نادرة خلال الأعوام السابقة "، وعن فئاتٍ مجتمعية أخرى، اصبحت تحت طائلة الإرهاب العشائري: " بدأت تطال فئات اجتماعية عديدة مثل الاطباء".
    المصدر قدّم بعدها تحليله لطلوع نجم الإرهاب العشائري على الساحة العراقية : " إنّ غالبية التهديدات التي تعرض لها صحفيون ومؤسسات إعلامية من جهاتٍ عشائرية، لها خلفيات حزبية وسياسية، تتعلق بصفقات فساد إداري ومالي، وانتقاد قرارات صادرة عن مسؤولين في الدولة العراقية"، وزاد مصدرُنا فيما يخص الفقرة السابقة : " إنّ بعض حالات التهديد العشائري، جاءت بعد خسارة مسؤولين في الدولة دعاوى قضائية، أقاموها ضدّ صحفيين الذين بدورهم كسبوا الدعاوى، بموجب القوانين النافذة، بما يُعد مؤشراً خطيراً على لجوء المسؤولين للاجراءات العشائرية التي تتم خارج سُلطة الدولة، وفي اغلب الحالات تعجز السلطات الحكومية عن منعها، وتنأى عن التدخل فيها.. في تخلٍ واضح عن مسؤوليتها بفرض القانون". الطريف أو بالأحرى المضحك المبكي فيما اوردهُ تقرير المصدر، كان : " خلال الشهور الماضية ، لاحظ الراصدون ، إنّ مسؤولين بدأوا يتجاهلون إتباع الطُرق القانونية عبر المحاكم، واختاروا اللجوء الى الأعراف العشائرية مباشرة ضدّ صحفيين ومؤسسات إعلامية، مستغلين ضعف الدولة ومؤسساتها الأمنية في فرض القانون المدني، برغم إن بعض هؤلاء مسؤولين كِبار في الدولة". ارتطام الصحفي بالإرهاب العشائري، دفع بعض الصحفيين الى " ترك العمل الصحفي، بسبب تقصير السُلطات الحكومية في توفير الحماية لهم، مما يُعد مؤشراً خطيراً على تراجع حرية الصحافة في البلاد". التوصيات التي حبل بها التقرير: " طالب التقرير في توصياته، الحكومة العراقية بتوفير الحماية للكوادر الإعلامية من التهديدات العشائرية، عبر استخدام قواتها الأمنية في ذلك، واستثمار علاقاتها مع العشائر ، لوضع حد لتهديد الصحفيين والإعلاميين، وضرورة قيام الجهات الأمنية بالكشف عن نتائج التحقيق في الاعتداءات المُسلّحة التي تعرض لها صحفيون ومؤسسات إعلامية، ومعاقبة الأفراد المسؤولين والمتورطين، بدلاً عن السكوت عنها"، وعن مزيد التوصيات التي تضمنتها سطور التقرير : "  دعا الفعاليات المدنية والاجتماعية، للتواصل مع الجهات العشائرية، والشروع في حملات تثقيف وتوعية من خطورة إقحام العشائر في نزاعاتٍ ذات طابع قانوني متعلق بحرية الصحافة في البلاد، إذ إن الكثير من حالات التعرض للصحفيين، حملت في ظاهرها طابِعاً عشائري، ولكن تبين في الحقيقة أن جهات فردية أقدمت على ذلك دون تنسيق من شيوخ العشائر".

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