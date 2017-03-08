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    جريدة العراق اليوم » الأخبار » المحليات



    تدني المستوى العلمي للخريجين ظاهرة تحتاج دراسات عُليا !!
    بواسطة: gazwan
    بتاريخ : الأربعاء 08-03-2017 06:49 صباحا
    طارق حرب
    خبير قانوني
    ما نشرتهُ إحدى الجرائد البغدادية يوم 2017/3/7 من تظاهرة لطلاب إحدى كليات القانون ، للمطالبة بإنجاح بعض الراسبين عن طريق إلزام عميد الكلية، بمنح كل طالب راسب عشر درجات، لكي يتحقق النجاح للراسب، يثير الخوف والحزن معاً،
    والابتعاد عن حكم القانون ثانياً، ذلك إنّ هذه التظاهرة لطلبة القانون وليس لسواهم، بتحويل الطلبة الراسبين الى طلبة ناجحين عن طريق إلزام من تمّ التظاهر ضدّه وهو عميد الكلية، بمنح هذه الدرجات، وبالتالي تحويل الطالب الراسب الى طالب ناجح.مثل هذه المطالبات تتضمن تحويل الحق الدستوري والحرية الدستورية في التظاهر المقررة بموجب المادة (38) من الدستور الى مُطالبةٍ غير مشروعة وغير قانونية وغير دستورية ، خلافاً للقاعدة التي تقول : " إنّ حرية التظاهر مُقررة للمطالب بالمشروع والمطالبة بالحق والمطالبة بالقانوني، وليس سوى ذلك كالمطالبة بغير المشروع، والمطالبة بالباطل، وغير القانوني، كما حصل في التظاهرة غير القانونية لطلاب كلية القانون. يزداد الأمر سوءاً إذا علِمنا إن هؤلاء المتظاهرين، هم طلبة قانون.. أي من أهل القانون، وليسوا من طلبة كلية الطب البيطري، إذ لو كانت هذه التظاهرة من طلاب كلية الطب البيطري ضدّ عميد كليتهم، لكان يمكن التسامح معها أو على الأقل عدم الاعتراض عليها، ولكن ما بال هذه التظاهرة تصدر ممن اتخذ القانون جلباباً، والذي يفترض فيه إن عقله وقلبه بعد دراسته للقانون في هذه الكلية، تحول الى قانوني واعتزل غير القانوني، بالإضافة الى إن هذه التظاهرة تثير الخوف والحزن معاً، فإذا كان الخوف غماً متوقعاً، فأن الحزن غمٌ واقع إذا علمنا إن نسبة النجاح في هذه الكلية لطلاب القانون، لا تتجاوز 10% مع تدنٍ واضح لجميع الخريجين في جميع الكليات الجامعات والحكومية والأهلية، وهذه مسألة واضحة ومعروفة لكلّ صاحب شأن ، تجِدُها في خريج كلية الطب وخريج كلية الآداب وخريج كلية القانون، وعلى جميع الكليات بدون استثناء، فكلّ خريج مع هذه الكليات .. أكثرهم، لا يحيط بالمسلمات الواضحات والبديهيات المشهورات في العلوم التي درسها، لا بل شاهدنا احدهم ، وهو حاصل على دكتوراه في التاريخ في شارع المتنبي، لا يُميّز بين أبن الجوزي وأبن الجوزية !! والأمر ذاته يُقال عن خريجي القانون في هذه الأيام، وظاهرة التدني في المستوى العلمي للخريجين شاملة عامّة، والتفوق والكفاءة موجود لكنهُ قليل جدّاً ونادر، وكم كان الأولى بالجهات ذات العلاقة ترك مؤتمرات وندوات واجتماعات حقوق الإنسان والديموقراطية والعنف ضدّ المرأة التي استمرت لمدة 14 سنة، والالتفات الى المستوى العلمي المتدني، ودراسة هذه الظاهرة في مؤتمرات وندوات واجتماعات لجميع الجهات، مروراً بالمناصب العُليا في كليات التربية والتعليم العالي والبرلمان والحكومة وسواها، فكلّ شيء يمكن قبوله إلّا مسألة تدني المستوى العلمي، ولو تصور أي واحد منهم إنّ أبنهُ المريض سُلِّم الى طبيبٍ ينطبقُ عليه الوصف السابق لمات رعباً.

    عدد القراء: 160 - عدد التعليقات: 0
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