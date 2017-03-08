العلاقات الاجتماعية



جريدة العراق اليوم » الأخبار » المحليات



بواسطة: gazwan

بتاريخ : الأربعاء 08-03-2017 06:48 صباحا احمد فرحان

الإنسان خُلِق أجتماعياً بطبعه، لهذا خلق الله شعوباً وقبائل مختلفة ، وتباعداً أو تقارباً بين المسافات، لكي نتعارف على بعضنا، وفي هذا الزمان، اصبح التعارفُ سهلاً بسبب سهولة التنقل في السفر ، وكذلك بسبب الشبكات الالكترونية التي يطلقُ عليها اسم مواقع التواصل الاجتماعي،

وهنالك أناسٌ نلتقيهم أثناء إنجاز معاملة أو اثناء انتظار دور عند طبيب، أو في مطار أو سوق وهناك أماكن كثيرة .. كلها تعتبرُ محطات لقاء تمر علينا في حياتنا، لكن هناك من يتركون في أنفسِنا أثراً إيجابياً وآخرون يتركون أثراً سلبياً، بحيث تمر علينا لحظات نتمنى إلّا نكون قد التقينا بهؤلاء الأشخاص الذين سببوا لنا أثراً سلبياً في ذاكرتنا.

تجارب الحياة تكشف الآخرين مع كلّ علاقة أو عمل. هكذا نكتشف معادن الناس، لذا يجب علينا الحِفاظ على العلاقات الأسرية، لأنّهُ يوجدُ فيها صلة رحم، أوصت بها الكتب السماوية ، كما ينبغي علينا في علاقاتنا مع الآخرين أن ننتقي. هنالك أصدقاء يكونون قريبين جدّاً وتصبح العلاقة "أكثر من اهل" - كما يُقال شعبياً، ولهذا كانت الوصية بالجار، وهنالك معرفة للأسف مزعجة في تعاملها وفي أفكارها، لهذا عند أقرب زر فأنّي أضغطُ عليه واعمل حذف، لأن الحياة قصيرة، لا تتحمل أن نشحنها ببطاقة سلبية. يزعجني حقاً أن بعض من نتعرف عليهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ، يقحمون أنفسهم في خصوصيات الآخرين، لكن بالمقابل هناك أناسٌ نحبهم، رغم عدم اللقاء بهم.. لرُقيّهم، وكذلك هنالك من نسعى للتعرف عليهم ، لأنهم يملكون روحاً إيجابية . إذاً لماذا لا نحترم خصوصية الآخرين ؟ لماذا لا نحب للغير ما نحب لأنفسنا ؟ لماذا لا نعطي الغير ما يستحقهُ من الاهتمام حتى يعطينا بالمثل ؟ لماذا نتعامل مع من يرتقي بأخلاقه كأنهُ غبي وساذج !! كم هي الحياة بسيطة وراقية حينما نرتقي بعلاقاتنا الاجتماعية ، ونحافظ على صداقتنا، ونصنعُ حدوداً لمدى اقتحامها حياة الآخرين، فكم من علاقات انتهت حينما انكشفت بالسفر أو في مواقفٍ خاب الظنُ فيها. الحياة لحظة.. لنستمتع بها بروحٍ إيجابية وبعلاقاتٍ طيبة، تبقى ذكرى للترحم علينا حينما نرحل عن هذهِ الدنيا.



عدد القراء: 129 - عدد التعليقات: 0 المشاركة السابقة : المشاركة التالية فضلا حدد قسما مما يلي - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1)->الاولى ---------------------------- 2)->المحليات ---------------------------- 3)->آراء ---------------------------- 4)->جاكوج ---------------------------- 5)->عربية ودولية ---------------------------- 6)->قضايا ساخنة ---------------------------- 7)->رياضة ---------------------------- 8)->دراسات وبحوث ---------------------------- 9)->بصمة مثقف ---------------------------- 10)->تحقيقات وتقارير ---------------------------- 11)->كتاب المقال 11 ) » 1 ) شمس 11 ) » 2 ) اسلاك شائكة 11 ) » 3 ) حامد الكيلاني 11 ) » 4 ) جمعة عبدالله 11 ) » 5 ) المسار عبدالمحسن 11 ) » 6 ) حيدر الوائلي 11 ) » 7 ) رأي العراق اليوم 11 ) » 8 ) عماد الجليحاوي 11 ) » 9 ) قــاســــم المــالكـي 11 ) » 10 ) هاشم العـــــلــوان 11 ) » 11 ) صلاح مهدي فرج 11 ) » 12 ) يونس هاشم البياتي 11 ) » 13 ) عــمــر الصـــالحـي 11 ) » 14 ) اركـــان ستـــــــــــو 11 ) » 15 ) عمـــــاد الاخـــرس 11 ) » 16 ) عبـدالهــادي البابـي 11 ) » 17 ) رعد خالد تغوجـــي ---------------------------- 12)->دنيا اليوم ---------------------------- 13)->حوارات ---------------------------- 14)->الواحة ---------------------------- 15)->الاخيرة ---------------------------- 16)->كاريكاتير ---------------------------- 17)->الاعلانات



