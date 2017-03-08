يبحث دعم القطاع الخاص وتفعيل المبادرة الصناعية .. وزير الصناعة وكالة يستقبل رئيس واعضاء نقابة المهندسين
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gazwan بتاريخ :
الأربعاء 08-03-2017 06:47 صباحا
العراق اليوم/ بغداد
استقبل وزير العمل ووزير الصناعة والمعادن وكالة - محمد شياع السوداني، رئيس واعضاء نقابة المهندسين العراقيين ، وعما جمع بينهم، نقل إعلام وزارة الصناعة والمعادن : " بحث معهم دعم القطاع الخاص، وتفعيل المبادرة الصناعية".
المصدر افاد بالمزيد، حيثُ نقرأ فيه : " استمع السوداني الى مقترحات وملاحظات رئيس واعضاء النقابة ، بخصوص معوقات عمل الملاكات الهندسية، وأهمية تفعيل قانون حماية المهندسين، وتدني مستوى التعليم، نظراً لقبول مُعدّلات ضعيفة في الاختصاصات الهندسية، مبدياً استعداده على التعاون مع النقابة لمعالجة تلك المعوقات" ، وعن الشرط الوحيد للوزير لتجد تلك المقترحات طريقها الى التنفيذ، نقرأ : " إنّ جميع الأفكار والمقترحات يجب أن تتمتع بالإطار القانوني". أهم ما وجد الوزير بأنّهُ لا بد أن يحتل الموقع الأول من الاهتمامات: " ضرورة إتاحة الفرص للاوائل من خريجي الهندسة للعمل في مؤسسات الدولة، وأن لا يقتصر العمل على التوظيف الحكومي، وإنّما التوجه أيضاً نحو القطاع الخاص الذي إذا ما تمّ دعمهُ سوف يؤدي الى امتصاص البطالة ، وضمان عدم هُجرة أصحاب الخبرة ورؤوس الأموال الى الدول المجاورة"، وأيضاً : " أهمية تفعيل قانون حماية المنتج، وتعاون وزارات الدولة الأخرى في الاعتماد على منتجات شركات وزارة الصناعة، والتقليل من الاستيراد، بحيث يقتصر على المواد الأولية فقط"، ومن المقترحات البارزة الأخرى التي وجدت لها صدى في اللقاء : " إنّ هنالك مقترحاً لتشكيل لجنة ثلاثية من وزارتيْ الصناعة والعمل، ونقابة المهندسين، لتفعيل تجربة الطاقة الشمسية، و إمكانية توفير قروض المشاريع الصغيرة ، لانشاء مشروع الطاقة الشمسية (الطاقة النظيفة)"، وعن كيفية ضرورة تفعيل المبادرة الصناعية وتنمية القدرات للمهندسين، فإنّ السبيل هو عن " طريق التدريب في الصناعات الرائجة" ، وفيما يخص مقترح استثمار مدخرات الأسر العراقية : " إشراكُها في شركات مساهمة بعد تقديم الدعم لإنجاح هذه التجربة الريادية، وذلك لتجاوز الروتين في عددٍ من دوائر الدولة".