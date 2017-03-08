لتصليح الشوارع وإصلاح التكسرات .. الوقف السُني في ديالى يستجيب لنداءات أهالي المفرق والكاطون
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gazwan بتاريخ :
الأربعاء 08-03-2017 06:46 صباحا
العراق اليوم/ بغداد
استجابت مديرية الوقف السُني في ديالى لنداءات الأهالي في بعض احيائها، المحتاجين الى خدمات بلدية هم بأمسّ الحاجة أليها.إعلام الوقف في بغداد، افاد : " استجاب طه المجمعي - مدير مديرية الوقف السُني في ديالى، لنداء المواطنين، بعد المناشدات المتكررة من أهالي المفرق والكاطون وحي المعلمين، حول المياه الآسنة، المتراكمة بالقرب من نهر العثمانية ،المسمى بـ "الشارع العريض" ،
ونقرأ أيضاً : " رافق المجمعي، عبد الله الحيالي - قائممقام بعقوبة" ، وعن التفاصيل الأعمال التي قامت بها المديرية ومن عاونها فيها: " بالتنسيق مع إحدى منظمات المجتمع المدني ، وتمّ الاتفاق على تسوية الشارع المذكور، وفرشه بمادة السبيس وإصلاح التكسرات، لجعله صالحاً للسير ". المصدر ذكّر : " إنّ هذه المبادرة قد سبقتها مبادرات عديدة وفي مناطق مختلفة .. من فرش الشوارع بمادة السبيس الى رفع وتحويل الأسلاك الى إيصال مياه صالحة للشرب في مناطق أخرى"، وعمّا تحملهُ هذه الاستجابة من دلائل - بحسب تقديرات المصدر، نقرأ في الختام : " إنّ دل هذا على شيء ، إنّا يدل على مدى تجاوب مدير الوقف السُني واقترابه من الأهالي وتلبية مطالبهم قدر الإمكان".