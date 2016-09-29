العبادي يطلبُ المدد من أوباما : نريدُ مزيداً من رامبو

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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الخميس 29-09-2016 03:31 مساء العراق اليوم/ بغداد

أوضح العراق الرسمي، بأنّهُ سيحتاج المزيد من "قوات رامبو" الأمريكية، أو مابات متفقاً عليه في الأدبيات الإعلامية بـ "المستشارين العسكريين" - بدل تسمية القوات الخاصّة. رئيس الحكومة الحالية- حيدر العبادي، كان هو من أعلن رسمياً، الحاجة الى المزيد من " رامبو"، أمس الأربعاء، وترك لمكتبهِ الرسمي، تدبيج بيان بذلك :

" طلب من نظيره الأمريكي - باراك أوباما، زيادة عدد المستشارين الأميركيين، استعداداً لمعركة تحرير الموصل"، وعن ردَّ فعل الرئيس أوباما، ذكر البيان : " تمّت الموافقة"، ليُسارع البيان الرسمي بعدها للإشارةِ الى أن أعداد " المستشارين الأمريكيين، ستنخفضُ مباشرةً ، بعد تحرير المدينة”.البيان الذي قُذف أمس في الشبكة العنكبوتية، أعطى التبريرات التالية، لاستعانة العراق بـالمزيد من "رامبو" : " استعداداً للمعركة الحاسمة، لتحرير مدينة الموصل، للقضاء على عصابات داعش، وتحرير كامل الأراضي العراقية .. وفي ضوء الدور الذي يساهمُ به المدرّبون والمستشارون من التحالف الدولي، للإسراع بحسم المعركة، تمّ التشاور مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بطلبٍ من الحكومة العراقية، لزيادة أخيرة لعدد من المُدرّبين والمستشارين الأمريكيين، تحت مظلة التحالف الدولي في العراق، لتقديم الإسناد للقوات الأمنية العراقية البطلة في معركتها الوشيكة لتحرير الموصل". البيان الحكومي، زعم بأنّ الوجبة الأخيرة من "رامبو"، غيرُ معنيةً بالقتال بتاتاً :" إنّ دور المدرّبين والمستشارين ليس قتالياً، إنّما للتدريب والاستشارة فقط، وإنّ من سيُحرر الأرض، هي قوّاتنا البطلة، ولا يوجد أي قوات أو مقاتل أجنبي، يُقاتل مع القوات العراقية، منذُ بدء عمليات تحرير الأراضي".البيان أشّر أيضاً، احتفاء رئيس الحكومة بالدول التي تشاركُ العراق الرسمي، هموم مُكافحة الإرهاب الذي يمثلُ ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، رأس حربته :" نُقدّرُ ونُثمّنُ جهود الدول المشاركة في التحالف الدولي، للوقوف مع العراق، للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي". نُذكّر القارىء، بأنّ رئيس الوزراء - حيدر العبادي، كان قد أعلن قبل يومين - الثلاثاء، إنّ " الحكومة ستحددُ موعد انطلاق معركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" ، بعد التأكد من جاهزية القوات العراقية والدعم الدولي المتوفر"، متهماً بعدها وبلغةٍ غامضة - جهات لم يُسمّها، بـ : " معارضة تحرير المدينة، بسبب وجود الكثير من المشكلات”.



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