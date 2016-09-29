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    جريدة العراق اليوم » الأخبار » الاولى



    رئيس العراق وسوريا وتركيا وإيران يصل بغداد !!
    بواسطة: gazwan
    بتاريخ : الخميس 29-09-2016 03:31 مساء
    العراق اليوم / بغداد
    مسعود بارزاني- رئيس إقليم كردستان العراق، والذي رئاستهُ مازالت تثيرُ الجدل، بسبب ضربها بعرض الحائط للدستور الخاص بالإقليم، يبحثُ عن استقبالٍ رئاسي له في بغداد، والذي تتمثلُ أبرزُ مظاهره، بالسجادة الحمراء وحرس الشرف ... وألخ.
    المراقبون الحياديون، فسّروا سبب إصرار البارزاني على هذهِ المظاهر، بانّها رسالةٌ موجهة الى منافسيه السياسيين في الإقليم، والى العالم الدولي الذي بدأ يتململ في تقييمه للمناخ السياسي في كردستان العراق، بأنّهُ مازال اللاعب الأقوى في شمال العراق، وباعتراف بغداد، إضافة الى يده العُليا في مسألة البيشمركة - تلك القوّة الإقليمية المُقسّمة، بينهُ وبين الاتحاد الوطني الكردستاني.هوشيار عبد الله - القيادي في كتلة ( كوران - التغيير) ، هاجم زيارة البارزاني المُرتقبة لبغداد بضراوة،  بدأها، بدون ذكر الصفة الرسمية للأخير. عبد الله قيّم أهمية زيارة البارزاني:"حزبية بحتة". النائب الكوراني، لم يبخل أيضاً على رئيس الحكومة الحالية - حيدر العبادي، وبمناسبة هذهِ الزيارة، بتهديده، بأنّ يد البرلمان مازالت طويلة : "سنتخذ الإجراءات الرقابية والبرلمانية، بحق رئيس الوزراء - حيدر العبادي .. في حال عدم قيامه، بحلّ ملف النفط والرواتب في الإقليم". الكوراني عبدالله، خصص لكلّ ماتقدم، بياناً، أطلقهُ في سماء الانترنت، أمس الأربعاء ، مسح فيه أيّة ملامح رئاسية للبارزاني :" إنّ زيارة البارزاني والوفد المرافق له، للعاصمة بغداد ،هي زيارة حزبية بحتة، والبارزاني حالياً يمثلُ شخصه وحزبه فقط، وولايته انتهت، وهو لا يمثلُ شعب كردستان"، وعن الجهة التي تمثلُ العراقيين الأكراد - بحسب تصوراته، نقرأ: " إنّ الجهة الوحيدة التي تمثلُ شعب كردستان، هي برلمان الإقليم الذي هو مُعطّلٌ حالياً، بقرارٍ من البارزاني، وبالتالي فإن على رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن يتعامل معه على أنهُ يمثلُ نفسه وحزبه فقط”.
    القيادي عبد الله، أعطى سبباً وحيداً، لسوء العلاقة بين بغداد وأربيل، طيلة السنين الماضية.. البارزاني حصراً : " إنّ البارزاني، لعِب دوراً غير موفق، لتحسين العلاقة بين المركز والإقليم ،طيلة السنوات الماضية، ولم ينجح في إيجاد علاقة انسيابية، بل كان سبباً رئيسياً للخلافات، سيّما وأنهُ يتصرف مع الدولة العراقية، وفقاً لأجنداته الحزبية". النائب وجد بعدها إنّ عليه بيان مقدار الاختلاف بين أجندة حزبه والبارزاني، حيثُ زعم : " نحنُ من دُعاة توطيد العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ولكن شريطة ان تصب هذه العلاقة في مصلحة العراق و إقليم كردستان، ولسنا مع أجندات حزبية شخصية ضيّقة". مايحتلُ رأس لائحة الاهتمامات الكورانية، كان بحسب النائب:" الشيء المهم بالنسبة لنا الآن، هو حلّ مشكلة رواتب موظفيّ الإقليم والملف النفطي، فلطالما نرى تبادل الاتهامات بين الطرفين حول الملف النفطي، فالبارزاني يتهم الحكومة الاتحادية، بقطع موازنة الإقليم، والعبادي يتهم البارزاني، بعدم وجود شفافية في الملف النفطي، وفي ظل هذه الاتهامات المتبادلة، يدفع الناس الثمن، ويرزحون تحت وطأة الفقر، بسبب حرمانهم من رواتبهم". دور رئيس الحكومة في مشكلة الرواتب، اختصرهُ النائب الكوراني:" إنّ يسعى بجدّيةٍ، لحلّ مشكلة رواتب موظفيّ الإقليم، وأن يحسم قضية الملف النفطي، بما يخدم مصلحة الطرفين"، ليُلمّح عبد الله الى وجود تواطؤ غير مفهوم بين العبادي والبارزاني : " إنّ من المؤسف، أنهُ أمام وسائل الإعلام يتهم البارزاني وحزبه، بعدم وجود الشفافية في الملف النفطي ، لكنهُ لا يتصرف مع هذا الملف، وفق صلاحياته الدستورية والاتحادية، لحلّ هذهِ المشاكل التي باتت قضية رأي عام في الإقليم، سيّما وإن هنالك تظاهرات شبه يومية، للمطالبة بإنهاء الأزمة المالية". نُذكّر القارىء، بأنّ المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان - كفاح محمود ، كان قد أعلن قبل يومين - الثلاثاء، إنّ " مسعود البارزاني، سيبحثُ خلال زيارته المرتقبة لبغداد مع المسؤولين كافة، العلاقة بشكلٍ معمق"، وعن ماتطمحُ أليه أربيل من بغداد  : " إنّ رئيس الإقليم، سيبحثُ إيجاد صيغة متطورة، تضمن الأمن والسلام، والعلاقات بين شعب كردستان وبقية شعوب ومكوّنات العراق"، وعن تقييم أربيل لطريقة بغداد في التعاطي معها: "  تتعاملُ بشكلٍ خطير مع الإقليم، ما سيقود كردستان للاستقلال ،إذا استمرت الأمور على شاكلتها". نُحيطُك علماً عزيزنا القارىء، بانّ القانون الدول الذي أعطى للشعوب حقّ تقرير المصير، قد لا ينطبقُ على إقليم كردستان، باعتبار إنّ مسعود البارزاني، ليس حاصلاً على تفويض من الشعب الكردستاني في سوريا وتركيا وإيران.

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