“بلاي بوي“ تتحول الى مجلة محجبات !!

بواسطة:
gazwan بتاريخ :
الخميس 29-09-2016 03:30 مساء
العراق اليوم/ وكالات
سجّل ظهور الصحفية الأمريكية - نور تاجوري، وهي من أصل ليبي على غلاف مجلة " بلاي بوي" ، مفاجأة من العيار الثقيل، فالمجلة مشهورة بأنّها " خلاعية" الطابع. الصحفية تاجوري ظهرت على الغلاف، لأنها قامت باجراء مقابلةٍ صحفية مع المجلة، وربّما أن تاجوري ستعتبر المرأة الأولى التي تظهر في هذهِ المجلة بملابسٍ كاملة، إضافة الى غطاء الرأس الإسلامي الطابع.
تاجوري تبلغُ من العمر22 عاماً، وقد بررت ظهورها على أشهر مجلة خليعة في العالم : " إنّ هدفي هو أن أصبح أول مقدّمة برامج مُحجبة تظهر على شاشة التلفزيون الأميركي". تاجوري تُقدّمُ حالياً تقاريراً قصيرة على شبكة أميركية، لإنتاج مقاطع الفيديو الإخبارية Newsy، وعن سبب لجوء تاجوري الى ارتداء غطاء الرأس- الحِجاب الإسلامي ، قدّمت هذا التبرير: " إنّ الحجاب أعطاها الثقة بنفسها، وأنا أعيّ جيّداً، كيف يسيء الإعلام الأميركي في تمثيل المحجبّات"، وتعهدت ا لأمريكيةُ ذات الجذور الليبية: " أنها لن تقوم هي أبداً بذلك". تاجوري أشّرت أيضاً، بأنها وبعد ظهورها، باتت : " تتلقى عدداً كبيراً من رسائل الانتقاد والكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أنها لا تبالي بها أبداً، وتسعى إلى البقاء محاطة بالأشخاص الذين يدعمونها"، وعمّا إنّ كان ارتداء الحِجاب سيؤثّرُ على مهنتها الإعلامية، علّقت : " إنّ ارتداء الحجاب لن يؤثر أبداً على تقديمي للأخبار”.