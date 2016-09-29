

جريدة العراق اليوم » الأخبار » الاولى



بواسطة: gazwan

بتاريخ : الخميس 29-09-2016 03:28 مساء العراق اليوم/ بغداد

يبدو بانّ دعوة البنك المركزي العراقي، لمساهمة البنوك الخاصّة في تأهيل شارع الرشيد في بغداد، والذي هو أحد أشهر شوارع العاصمة، قد لاقت استجابةً من قبل 20 مصرفاً لحد الآن.

البنك المركزي، أعلن هذهِ الاستجابة بشكلٍ رسمي، أمس الأربعاء : " استجاب 20 مصرِفاً لأعمار وتأهيل شارع الرشيد، و20 ساحة ببغداد". المركزي فسّر دعوته: " تحسين مظهر العاصمة بغداد، يُساهم في تعميق روح المواطنة". الإعلانُ الرسمي للمركزي، نُسب الى محافظهِ - علي العلاق، والذي أشّر فيه رؤية العلاق الاجتماعية، حول الدور المصرفي : " هنالك أهمية ومسؤولية اجتماعية للقطاع المصرفي، ودور في تحفيز ودعم المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، كما هو معمول به في الدول الأخرى". البيان ذكر أيضاً، تصورات العلاق عن الجهود التي لا بدّ للمجتمع المدني القيام بها في الظرف الذي تعيشهُ البلاد : " إنّ الظروف المالية التي يمر بها البلد، تستدعي تضافر الجهود لكلّ القطاعات والفئات، ومنظمات المجتمع المدني من أجل دعم البلاد، ومواجهة التحديات والإسهام في تحقيق الاستقرار". النتيجة النهائية من القيام بمثل هكذا مبادرات، وفّرها البيان لخاتمتهِ :" إنّ تحسين مظهر العاصمة بغداد، وبجهودٍ تطوعية، يعطي رسائل إيجابية مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، ويساهم في تعميق روح المواطنة والمسؤولية الاجتماعية، كما يخلق انطباعات إيجابية، تنعكس على الحالة النفسية والمعنوية للمواطن”.



عدد القراء: 571 - عدد التعليقات: 0 المشاركة السابقة : المشاركة التالية فضلا حدد قسما مما يلي - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1)->الاولى ---------------------------- 2)->المحليات ---------------------------- 3)->آراء ---------------------------- 4)->جاكوج ---------------------------- 5)->عربية ودولية ---------------------------- 6)->قضايا ساخنة ---------------------------- 7)->رياضة ---------------------------- 8)->دراسات وبحوث ---------------------------- 9)->بصمة مثقف ---------------------------- 10)->تحقيقات وتقارير ---------------------------- 11)->كتاب المقال 11 ) » 1 ) شمس 11 ) » 2 ) اسلاك شائكة 11 ) » 3 ) حامد الكيلاني 11 ) » 4 ) جمعة عبدالله 11 ) » 5 ) المسار عبدالمحسن 11 ) » 6 ) حيدر الوائلي 11 ) » 7 ) رأي العراق اليوم 11 ) » 8 ) عماد الجليحاوي 11 ) » 9 ) قــاســــم المــالكـي 11 ) » 10 ) هاشم العـــــلــوان 11 ) » 11 ) صلاح مهدي فرج 11 ) » 12 ) يونس هاشم البياتي 11 ) » 13 ) عــمــر الصـــالحـي 11 ) » 14 ) اركـــان ستـــــــــــو 11 ) » 15 ) عمـــــاد الاخـــرس 11 ) » 16 ) عبـدالهــادي البابـي 11 ) » 17 ) رعد خالد تغوجـــي ---------------------------- 12)->دنيا اليوم ---------------------------- 13)->حوارات ---------------------------- 14)->الواحة ---------------------------- 15)->الاخيرة ---------------------------- 16)->كاريكاتير ---------------------------- 17)->الاعلانات



