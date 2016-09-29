وزارتا الصناعة والنفط تبحثان التعاون في مجال توفير الغاز للمشاريع الصناعية

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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الخميس 29-09-2016 03:28 مساء العراق اليوم/ بغداد

بحثت وزارتا الصناعة والنفط، التعاون في مجال توفير الغاز للمشاريع الصناعية المستقبلية ،وذلك خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة النفط، وحضره وكيل وزارة الصناعة الفني - عادل كريم، ووكيل وزارة النفط لشؤون الغاز - حامد الزوبعي، وممثل شركة شل في العراق ،ومجموعة من خبراء الشركة.

إعلام وزارة الصناعة والمعادن، نقل لنا أيضاً : " قد تدارس الجانبان مسألة إعطاء الأولوية في تجهيز مشاريع الصناعة المستقبلية بالغاز، سيّما مشروع نبراس المشترك مع شركة شيل العالمية، وهو من المشاريع العملاقة التي تعمل الوزارة على إقامته في محافظة البصرة، بطاقة انتاجية تُقدّر بـمليون وثمانمائة ألف طن من البتروكيمياويات سنوياً"، وأيضاً : " كما ناقشا وضع دراسة مشتركة، لتذليل التحديات التي تواجه المشروع، إذ إنّهُ من المتوقع أن يُحسّن بشكلٍ كبير واقع محافظة البصرة التي تعاني من بطالةٍ عالية ". المصدر أشّر أيضاً بأن اللقاء حدد أفضلية الغاز - استهلاكهُ محلياً ام تصدره: " تناول الاجتماع وضع الأسس الكفيلة بتخصيص الجزء الأكبر من الغاز العراقي للصناعة، نظراً لأنهُ من أفضل أنواع الغاز في العالم، لاحتوائه على أكبر قدر من الجزء الفعّال، قياساً بالأنواع الأخرى". المصدر وجد أيضاً إنّهُ من الجدير تذكيرهُ بالتالي: " يُذكر بأنّ جزءاً كبير من الغاز الذي يُصاحب عملية استخراج النفط، يُحرق حالياً، تلافياً للأضرار البيئية، وإن ذلك يُشكل هدراً كبيراً لأحد موارد البلاد الرئيسية.



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