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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الخميس 29-09-2016 03:27 مساء متابعة العراق اليوم

أفاد شهود عيان في البصرة، أمس الأربعاء، بأنّ : " مسلحين مجهولين، استولوا بالقوّة على رواتب مدرسة حكومية للبنات، تقع في مركز المحافظة"، وعن الطريقة التي اتبعها اولئك المسلّحون في السطو المُسلّح، نقرأ: " إنّ المسلحين أجبروا مديرة المدرسة وسائق السيارة التي كانت تقلها على الترجل”.

شهود العيان ،توسعوا في الحديث عن تفاصيل السرقة لوكالة أخبارٍ محلية: " إنّ مديرة مدرسة متوسطة حكومية للبنات، ذهبت لاستلام رواتب الكادر التدريسي للمدرسة، ولدى عودتها من المصرف، تمّ اعتراض سيارة الأجرة التي كانت تُقلها، وسرقة المبلغ منها، بعد إجبارها مع السائق على الترجل من السيارة، بالقرب من المدرسة الواقعة في منطقة الجمعيات"، وعن قيمة المبلغ المسروق : " يبلغ نحو 30 مليون دينار"، وفي جانبٍ مختلف تماماً عن هموم المحافظة الأمنية، نذهبُ الى موضوعٍ آخر يخص الفيحاء أيضاً، ربّما قد يُسلط ضوءاً على المفارقات التي تعيشُها المدينة، إذ " أعلنت هيئة الاستثمار في البصرة، أمس أيضاً : " توقيع عقود لتنفيذ خمسة مشاريع استثمارية، تبلغ كلفتها الإجمالية 64 مليون دولار، منها مشروع يقضي بإنشاء أكبر مجمع تجاري (مول) في العراق على مساحة من متنزه الخورة". مدير هيئة الاستثمار في المحافظة الذي احتفى بهذا المشروع اللا إنتاجي، والذي لن يكون لهُ دورٌ في تنمية اقتصاد المحافظة .. وفي حديثٍ لنفس الوكالة الإخبارية : " إنّ الهيئة عقدت مؤتمراً في فندق البصرة الدولي ، خُصص لتوقيع عقود خمسة مشاريع استثمارية، تبلغُ كلفتها الاجمالية 64 مليون دولار". الطريف إنّ "المول"، هو أهم المشاريع بحسب تقييم استثمار البصرة : " إنّ أهم تلك المشاريع ، بناء (مول) تجاري في جانبٍ من متنزه الخورة، بكُلفة 37 مليون دولار، والمشاريع الأخرى ، تشمل انشاء مركز تخصصي لطب وجراحة العيون، يتكون من ثلاثة طوابق في منطقة الرباط الكبير، وإنشاء مجمع رياضي وترفيهي، يحتوي على مسبح أولمبي، وملاعب لكرة السلة والطائرة والتنس، وإنشاء مختبر هندسي متكامل في منطقة كوت الحجاج". نُذكّر القارىء بعدها، بأنّ السطو المسلّح على رواتب المعلّمين، ليس المرّة الأولى، فقد كانت هنالك سابقة حصلت في العام السابق 2015، مدرسة ابتدائية - (مدرسة البهادرية) تحديداً، قُتِل فيها معلمون وأصيب آخرين منهم بجروح، كما إنّ أحد جُرحاها - معاون مدير المدرسة، توفي متأثراً بِجراحهِ.



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