طهران تُقلّدُ موسكو صولجان الحلّ السوري

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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الخميس 29-09-2016 03:26 مساء السومرية نيوز/ بغداد

يبدو بأنّ طهران قررت أخيراً، أن تُطبّق نصيحة بسمارك الألماني الذي أدّى خلافهُ مع الأمبراطور الألماني - فيلهلم الثاني ، بسبب قناعتهِ بعدم حاجة ألمانيا الى التوسع، بقضم المزيد من الأراضي الى استقالته. طبعاً القانون الدولي لايُجيز اليوم، الاحتفاظ بأرضٍ محتلة - " الكيان الإسرائيلي هو الاستثناء الوحيد".

نسخة طهران الفيلهلمية، عبارة عن تصريحات، بأنها تُسيطرُ على دولٍ عربية بالاستعمار الإيديولوجي ذو الطبيعة الدينية. إيران، والتي كانت قد عبّرت عن استيائِها في وقتٍ سابق لدمشق من تفرد موسكو بقضية سوريا، تعود اليوم وزارةُ خارجيّتها الى تكليل موسكو بكلّ الفضل من خلال تصريحات ذات طبيعة بسماركية : " إنّ عملية روسيا العسكرية في سوريا، حالت دون تقسيم هذا البلد، وقدّمت دعماً لـلحكومة الشرعية في دمشق". لِسان الخارجية الإيرانية الرسمي - بهرام قاسمي، أعلن هذا الاتجاه الجديد في بوصلة السياسات الرسمية الإيرانية - على الأقل إعلامياً في مقابلة مع "سبوتنيك" الروسية : " إنّ التدخل الروسي في سوريا لمُكافحة الإرهاب في هذا البلد، حال دون تقسيمها، ودافع عن وحدة أراضيها"، وعن التأثيرات الجيو إستراتيجية ، لدخول الدب الروسي في الشرق الأوسط، نقرأ : " هذا التدخل ساعد في إعادة التوازن الذي كانت تتمتع به المنطقة في السابق". قاسمي، لم يوفّر شيئاً لدورِ بلاده ، بل ألقى الفضل كلّه في حضن موسكو: " إنّ سوريا شهدت تغيّراً كبيراً وملموساً، بعد التدخل الجدّي لمكافحة الإرهاب من قبل روسيا، ما انعكس على الحكومة السورية الشرعية، حيثُ اكتسبت قدرة أكبر وأقوى”.



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