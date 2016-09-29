قانون العفو الذي تمّ نشرهُ خالي البال من الأمور الجوهرية !!

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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الخميس 29-09-2016 03:25 مساء طارق حرب

خبير قانوني

يوم 2016/ 9/ 26 صدرت الجريدة الرسمية - جريدة الوقائع العراقية بعددها (4416)، يوم 2016/9/26 ، متضمنة نشر قانون العفو رقم (27) لسنة ،2007 وحيث أن الذي يعوّل عليه في تطبيق القانون، هو الصيغة التي وردت في جريدة الوقائع،

ولا يعمل بأي نص آخر ، سواء كان أوّليات مجلس النواب أو أوّليات رئاسة الجمهورية، أو ما نُشِر في وسائل الإعلام ، تطبيقاً لحكم قانون النشر في الجريدة الرسمية - رقم (78) لسنة 1977، وإذا كان القانون نافذاً من يوم 2016/8/25، فإن تنفيذهُ سيكون من يوم النشر في الجريدة، لأجل حرمان من يرتكب الجريمة بعد 25/8 من الشمول بالعفو، ولأجل تنفيذ الحكم الوارد في المادة (129) من الدستور، وقانون النشر في الجريدة الرسمية، لاحظناعلى قانون العفو ما يلي :-

أولاً : أنهُ جاء خالياً من الحكم الذي نشر في جميع وسائل الإعلام، والذي يقرر شمول العفو إذا كان المجني عليه أو المدّعي بالحق الشخصي من القوات الأجنبية، وعدم ذكر هذا الحكم الذي روّج له سابقاً، يعني تطبيق الأحكام الواردة في الشمول بالعفو أو عدم الشمول بالعفو ، والشمول بإعادة المحاكمة أو عدم إعادة المحاكمة، إذا كان المجني عليه أو المُدّعي بالحق الشخصي أجنبياً، فلا يوجد في قانون العفو، نص خاص يتناول العفو عن القضايا التي كان فيها المجني عليه مجنياً عليه، والمدّعي بالحق الشخصي أجنبياً، طالما إن ذلك لم يرد في نصوص القانون الذي تمّ نشرهُ في الجريدة الرسمية .

ثانياً : لقد اشترط القانون لأجل العفو وإعادة المحاكمة، أن لا يكون المشمول بالعفو الجديد ، كان قد سبق شموله بالعفو السابق، بموجب القانون (19) لسنة 2008، وأن لا يكون قد تمّ شموله بالعفو الخاص، أي العفو الوارد في المراسيم الجمهورية، وهذا شرط أولي يجب التأكد منه، قبل الشمول بالعفو، بالإضافة الى شرط تنازل المجني عليه أو المدّعي بالحق الشخصي لأجل الشمول بالعفو، وهذا يشمل عدداً كبيراً من الدعاوى والقضايا التي سيتم تدقيقها لأجل الشمول بالعفو، وعدم التثبت من واقعة عدم الشمول بالعفو السابق، أو واقعة تنازل المجني عليه، فإن ذلك يعني عدم تطبيق الأحكام الخاصة بالعفو الجديد، وهي وإن كانت شروطاً معقدة ،لكنها شروط اشترطها القانون يجب الالتزام بها.



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