15 مليار دينار لبقية المحافظات .. وزارة العمل : صندوق الإقراض يخصص 340مليون دينار لفرع بابل
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gazwan بتاريخ :
الخميس 29-09-2016 03:25 مساء
العراق اليوم/ أسامة مثنى
ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية - محمد شياع السوداني، اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق الإقراض، بحضور ممثلين عن دائرة التشغيل والقروض، ووزارة التجارة والتخطيط والصناعة.المتحدث باسم وزارة العمل - عمار منعم، افاد : "
إنّ اعضاء مجلس إدارة الصندوق، اطلعوا خلال الاجتماع على النتائج المتحققة من عمله، فضلاً عن مناقشة طلب محافظة صلاح الدين ، تأجيل دفع الأقساط المستحقة عليها، لسنة 2014 ـ 2015، ولم تحصل الموافقة، كون الموضوع مطروحاً، لحين إصدار التعديل الأول لتعليمات الإقراض". منعم توسع أكثر: " إنّ المجلس وافق على تخصيص 340 مليون دينار لفرع الصندوق في قسم عمل بابل، وتخصيص 15 مليار دينار عراقي لبقية المحافظات من الرصيد المجمد في الصندوق"، وأشّر أيضاً : " تمّت الموافقة على طلب كركوك، إطلاق وجبة جديدة، تعويضاً عن المبالغ المستردة غير المصروفة"، وعمّا ركّز عليه الوزير في اجتماعه : " إنّ الوزير وجّه بإعداد آلية لتفعيل حاضنات الأعمال، والاستفادة من تجارب الوزارات الأخرى". المصدر اختار للخِتام، التذكير بالتالي: " إنّ المجلس وافق خلال الاجتماع على مجموعة طلبات للمواطِنين، لترويج معاملاتهم”.