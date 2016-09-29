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    جريدة العراق اليوم » الأخبار » المحليات



    15 مليار دينار لبقية المحافظات .. وزارة العمل : صندوق الإقراض يخصص 340مليون دينار لفرع بابل
    بواسطة: gazwan
    بتاريخ : الخميس 29-09-2016 03:25 مساء
    العراق اليوم/ أسامة مثنى
    ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية - محمد شياع السوداني، اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق الإقراض، بحضور ممثلين عن دائرة التشغيل والقروض، ووزارة التجارة والتخطيط والصناعة.المتحدث باسم وزارة العمل - عمار منعم، افاد : "
    إنّ اعضاء مجلس إدارة الصندوق، اطلعوا خلال الاجتماع على النتائج المتحققة من عمله، فضلاً عن مناقشة طلب محافظة صلاح الدين ، تأجيل دفع الأقساط المستحقة عليها، لسنة 2014 ـ 2015، ولم تحصل الموافقة، كون الموضوع مطروحاً، لحين إصدار التعديل الأول لتعليمات الإقراض". منعم  توسع أكثر: " إنّ المجلس وافق على تخصيص 340 مليون دينار لفرع الصندوق في قسم عمل بابل، وتخصيص 15 مليار دينار عراقي لبقية المحافظات من الرصيد المجمد في الصندوق"، وأشّر أيضاً : " تمّت الموافقة على طلب كركوك، إطلاق وجبة جديدة، تعويضاً عن المبالغ المستردة غير المصروفة"، وعمّا ركّز عليه الوزير في اجتماعه : "  إنّ الوزير وجّه بإعداد آلية لتفعيل حاضنات الأعمال، والاستفادة من تجارب الوزارات الأخرى". المصدر اختار للخِتام، التذكير بالتالي: "  إنّ المجلس وافق خلال الاجتماع على مجموعة طلبات للمواطِنين، لترويج معاملاتهم”.

    عدد القراء: 679 - عدد التعليقات: 0
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