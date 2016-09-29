وزير النقل يبحث مع السفير البريطاني أواصر العمل المشترك

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بواسطة: gazwan

بتاريخ : الخميس 29-09-2016 03:23 مساء العراق اليوم/ فاخر العقابي

استقبل وزير النقل - كاظم فنجان الحمامي ، السفير البريطاني في بغداد - فرانك بيكر. الجانبان بحثا، بحسب مانقلهُ مدير الإعلام في الوزارة : "تعزيز أواصر العمل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق منها بقطاع النقل".

الوزير، أشّر للسفير بيكر: " إنّ وزارة النقل مستعدة للتعاون مع جميع الشركات، سيّما البريطانية، والتي يمكن أن تحضر بقوّةٍ في مشاريع وزارة النقل من خلال شركاتها الاستثمارية". ليختم المصدر : " قدّم السفير البريطاني التهاني للوزير، بمناسبة تسنمه وزارة النقل ، متمنياً له النجاح في مهمته، داعياً الى تعزيز علاقات العمل المشترك بين البلدين”.



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